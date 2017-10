0 CONDIVISI Condividi Tweet

La risposta di Michelle Hunziker alle dichiarazioni della figlia Aurora non si è fatta attendere. Qualche giorno fa la figlia maggiore della showgirl ha rilasciato un’intervista nella quale parla dei genitori. Papà Eros Ramazzotti è un vero angelo, a detta della ragazza, mentre la mamma è stata definita un generale in quanto a severità. Ovviamente la Hunziker ha ironizzato sulla situazione come solo lei sa fare, postando un video davvero originale sul suo account Instagram.

La risposta di Michelle Hunziker alla figlia Aurora viaggia sui social

“Mia madre è un generale, se si arrabbia e mi dà un ordine, non sto nemmeno a discutere ed eseguo“, ha detto poco tempo fa la bella Aurora. Michelle ha preso la palla al balzo postando su Instagram un video dove ironizza sulle dichiarazioni della figlia. Costume da generale dell’esercito, voce alta e ordini militari: è questo quello che si vede in rete.

Aurora si è prestata al gioco e compare anche lei nel filmato. Tornando a casa, la ragazza esegue minuziosamente tutti gli ordini impartiti dalla madre: prima le flessioni, poi pulire il bagno minuziosamente con uno spazzolino fino a farlo risplendere e, infine, la marcia a passo militare. La didascalia del video recita: “Grandi manovre in casa del Generale Hunziker e la recluta @therealauroragram. […] Evviva tutte le forze armate!“.

Michelle Hunziker su Instagram: video con finale a sorpresa

Si tratta di una vera e propria parodia che calca le parole di Aurora, ma il finale di questo video è una vera sorpresa. Sì, perché l’ex conduttrice di Striscia la notizia ad un tratto si lascia andare alla tenerezza e, dopo tanto urlare, domanda alla figlia se non avesse voglia di vedere Notting Hill insieme a lei, per poi lanciarsi sul divano spalancando grandi sorrisi. Michelle Hunziker e Trussardi hanno da poco festeggiato l’anniversario di matrimonio e il finale di questo filmato è la conferma che per la conduttrice svizzera la famiglia, gli affetti e, soprattutto, il rapporto con la figlia Aurora è sempre al primo posto.

