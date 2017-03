1 CONDIVISI Condividi Tweet

In un primo momento il bel protagonista de Le Fate Ignoranti e L’Onore E Il Rispetto aveva reagito bruscamente al tentativo di Valerio Staffelli di consegnargli il Tapiro d’oro, ma stavolta non è riuscito a scamparla: Striscia la Notizia è riuscita nella sua missione ed ha ottenuto la risposta di Gabriel Garko a Imma Battaglia.

Finalmente la risposta di Gabriel Garko a Imma Battaglia

Mentre Eva Grimaldi è stata spedita dal televoto sull’Isola dei primitivi con Moreno, la sua attuale compagna si trova ancora a rispondere di una sua provocazione data non molto tempo fa in cui affermava che lei ‘era meglio di Gabriel Garko in tutto‘, secondo la sua donna.

Interrogato sulla sua misteriosa ‘fuga’ durante il primo avvicinamento dell’inviato del tg satirico, l’attore ha dichiarato: “Non sono scappato, me ne sono andato via in maniera molto educata“. Nessun atto violento o aggressivo, anzi. La risposta di Gabriel Garko a Imma Battaglia è più serena di quanto ci si aspetterebbe, il problema è stato un altro: “Le parole di Eva non mi hanno dato fastidio. Ho reagito in quel modo perché ero a Zagarolo (Roma). Io abito lì e voglio rimanere tranquillo. Tutte le volte che verrai lì avrai quella reazione. La prossima volta ti stiro davvero, così almeno quello che scrivete è vero“.

Il gesto ‘vendicativo’ dell’attore torinese

Dopodiché c’è stato un altro gesto di Garko, stavolta diretto a Striscia: un secondo tapiro d’oro con la zampa bendata che ha consegnato a Staffelli. Nel darglielo ha detto: “Questo è per te perché, siccome avete raccontato un sacco di ‘bip’, ti sei attapirato da solo“.