La rivelazione di Nanni Moretti su un nuovo tumore che è venuto a fargli visita lascia tutti a bocca aperta al Festival del Cinema di Roma. Il regista ha mostrato il cortometraggio Autobiografia dell’uomo mascherato, il cui protagonista è lui stesso in giro per Roma che vaga con una strana maschera. Nella routine dell’uomo mascherato ci sono anche le sedute di radioterapia cui si è sottoposto per sconfiggere il male che è tornato dopo vent’anni dalla prima volta.

La rivelazione di Nanni Moretti e l’esultanza per aver sconfitto la malattia

Il regista è stato protagonista degli Incontri Ravvicinati della Festa di Roma ed in chiusura ha mostrato qualcosa di molto intimo e personale: “Guardatelo e cercate di non condividere. Sono gli appunti di un corto che sto montando. Penso si possa filmare quasi tutto: ho avuto un altro tumore. Ho filmato una delle mie tante sedute di radioterapia“.

Parliamo di un uomo forte dalla tempra d’acciaio (memorabile è la frecciatina di Nanni Moretti contro Sorrentino). I suoi film sono sempre velati di polemica verso la politica, ma oggi, sul red carpet, non ha voglia di parlarne: “Non è questa l’occasione“, dice. È, però, il momento di raccontare altre sfaccettature di sé, come quella dello spettatore: “Ho iniziato a quindici anni a essere uno spettatore forte al cinema. Al Nuovo Cinema Olimpia e al Mignon, e la sera in piscina a giocare a pallanuoto. Ho visto i classici e il cinema d’autore polacco e francese, Polanski e Skolimowski. Non so come, da spettatore a vent’anni mettevo insieme i Taviani e Carmelo Bene, tipi di cinema distanti“.

Tutte le facce di Moretti: attore, regista e produttore

L’artista racconta quando ha deciso che avrebbe consacrato la sua vita al cinema: “Io mi ricordo nel settembre del settantadue un mio amico giornalista che mi chiese ‘ora a che facoltà ti iscrivi?’. Io, arrossendo, dissi che non avrei fatto l’università. E, arrossendo sempre di più, a lui che chiedeva dissi: ‘vorrei fare del cinema’. Lui: ‘ma da attore o regista?’, e io: ‘tutte e due le cose“. Il tempo gli ha dato ragione. Oggi Moretti è uno degli attori e registi del panorama italiano migliori di sempre, fondatore della casa di produzione cinematografica Sacher Film.