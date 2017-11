261 CONDIVISI Condividi Tweet

La semifinale dello show che ha ispirato il regista Matteo Garrone per la sua splendida pellicola ‘Reality’ ha portato all’eliminazione di alcuni nomi prevedibili (Ignacio Moser e Lorenzo Flaherty, entrambi pronti ad uscire) e ad una (quasi) sorpresa, che ha reagito a modo suo alla sconfitta: avete sentito la sfida di Cristiano Malgioglio dopo la sua uscita dalla casa?

La sfida di Cristiano Malgioglio dopo essere stato eliminato dal GF Vip

È lui, infatti, il terzo eliminato della penultima puntata del GF Vip: la finale andrà in onda il 6 dicembre, e vedrà, per ora Daniele Bossari, Aida Yespica, Giulia De Lellis, uno tra Tonon e Luca Onestini, e Ivana Mrazova. Quest’ultima ha ‘battuto’ il paroliere in persona al televoto. Un risultato, anche questo, che il pubblico si aspettava: tuttavia, la prospettiva di una settimana senza gli eccentrici siparietti di ‘Malgy’ non mette di buonumore tutti.

“Il grande fratello per me è finito oggi… – scrivono sui social –una finale più brutta nn poteva esserci…malgioglio vincitore indiscusso.Questa edizione ha avuto successo solo grazie a lui….inutile parlarne ma è palese”

Una delusione che, però, l’autore di ‘Mi sono innamorato di tuo marito’ ha preso con filosofia, a giudicare dalla sfida che Cristiano Malgioglio ha lanciato dallo studio del GF Vip:

Il paroliere positivo verso il GF Vip nonostante sia stato fatto fuori

“Questo programma a mio avviso dovrebbero farlo tutti – ha detto al pubblico e a Ilary Blasi, che lo stava intervistando a seguito dell’eliminazione – anche quelle persone radical chic. Io sono un paesano chic. Ma io vorrei che i radical chic venissero al Grande Fratello perché emoziona. Ed ecco che fa i nomi: “Il prossimo anno aspettiamo la Bonaccorti… La Dalla Chiesa…”.

Che dite, accetteranno la sfida del paroliere? D’altra parte, in questa edizione abbiamo già cominciato a vedere personalità più riservate e discrete (vedi Bossari e Ivana) del solito…