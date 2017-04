116 CONDIVISI Condividi Tweet

Esistono tante storie d’amore perfettamente sceneggiate e ricreate sul grande schermo per dare allo spettatore l’illusione di stare assistendo ad una vera evoluzione amorosa, con tutti i suoi imprevisti e colpi di scena (dalle più incredibili, come Pretty Woman e Dirty Dancing, fino a quelle più plausibili, come C’è Posta Per Te e Amici di Letto): ora che sta venendo fuori la verità su Gemma e Giorgio, sembra che anche a U&D ci sia materiale per creare una storia fittizia…

La verità su Gemma e Giorgio: la loro coppia fuori dal piccolo schermo

I trascorsi della coppia over di Maria De Filippi sono molto vari ed altalenanti: dal colpo di fulmine, ai pesanti litigi in studio ai nuovi flirt, i due sembravano essere arrivati definitivamente alla rottura. E Manetti ha voluto spiegare, una volta e per tutte, che cosa li ha spinti ad allontanarsi (nonostante un recente pentimento della Galgani). Innanzitutto, un momento difficile che li ha messi alla prova:

“Tutto perfetto – racconta al settimanale Chi – Fino a che mia madre si ammala, subisce due operazioni e io devo stare vicino a lei. Gems c’era, ma non più come prima. Mi chiedeva attenzioni che io in quel momento non riuscivo a darle. Io, che da sempre mi definisco un caso disperato, che penso che innamorarsi sia un terno a lotto, ero stremato”

“Il nostro amore? Solo una sceneggiatura”

Poi viene fuori una verità su Gemma e Giorgio che a molti spettatori ha dato l’idea di aver assistito a qualcosa di estremamente finto e studiato a tavolino: “Di quella donna mi piaceva tutto. Fino a settembre dello scorso anno quando, poco prima di entrare in studio, lei mi guarda in modo diverso. Fino a quel momento eravamo una coppia, ma in onda lei mi lascia. Da quel momento ho capito che Gemma, donna che ha vissuto per 20 anni lavorando in teatro, aveva sceneggiato il nostro amore“.