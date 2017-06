0 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre su Rai e Mediaset si combattono battaglia all’ultimo palinsesto che ‘Game of Thrones’ in compenso ha una trama lineare e pacifica, in casa Mediaset si respira un’atmosfera rosa: in molti, infatti, stanno parlando di Maddalena Corvaglia e Enzo Iacchetti di nuovo insieme. E si da il caso che la voce sia arrivata all’ex velina in persona, che ha voluto commentare…

La verità sul ritorno di fiamma dell’ex coppia storica nata tra i banchi di Striscia la Notizia

Era solo lo scorso gennaio in cui la bella migliore amica di Elisabetta Canalis annunciava la separazione dal chitarrista della band di Vasco Rossi, Stef Burns, scrivendo un lungo messaggio di commiato in cui spiegava che purtroppo, a volte, l’amore finisce. E proprio sulla scia di amori finiti, il pubblico di recente è tornato a parlare della sua vecchia storia con il presentatore di Striscia la Notizia.

I due, infatti, sono stati avvistati insieme – e in rapporti molto cordiali – in Puglia, dove lei si trovava per le riprese di Paperissima Sprint. Poche settimane dopo la dichiarazione di Enzo Iacchetti contro Flavio Insinna, il celebre co-conduttore di Ezio Greggio è tornato sotto le luci della ribalta per il suo sospetto incontro con la sua ex

Ma davvero vedremo Maddalena Corvaglia e Enzo Iacchetti di nuovo insieme? Di fronte alla curiosità – e in alcuni casi dei commenti cinici – del pubblico, la velina bionda ha deciso di parlare ufficialmente dalle pagine del settimanale Oggi, svelando finalmente la sua versione dei fatti:

La verità sull’indiscrezione di Maddalena Corvaglia e Enzo Iacchetti: parla l’ex velina

“Io ed Enzo Iacchetti di nuovo insieme? È una bufala estiva. Ci siamo incontrati in Salento, certo, dove eravamo per lavoro. Siamo rimasti in buoni rapporti, ma niente più di questo.“