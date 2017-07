37 CONDIVISI Condividi Tweet

Continuano le chiacchiere sotto all’ombrellone e si fanno sempre più infuocate: dopo Raz Degan e Paola Barale ad Ibiza, la nuova avventura tra Ambra e Massimiliano Allegri, viene fuori tutta la (forse) verità su Elisa Isoardi e Matteo Salvini dopo le scabrose foto ad alto tasso di tradimento.

Il messaggio sibillino della Isoardi

Dopo che il servizio su Chi ha fatto il giro del paese, così come gli scatti rubati in cui si vede un suo appassionato bacio ad un altro uomo, la compagna del politico della Lega ha condiviso un post di un suo amico in cui appareo con un viso molto scarno, come se fosse provata: “Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni regina sul suo trono. Ogni pagliaccio nel proprio circo“. Cosa vorrà dire?

Dal canto suo, l’ex fidanzato sembra non aver ancora commentato la vicenda. Ci ha pensato Feltri, tuttavia, a raccontare la verità su Elisa Isoardi e Matteo Salvini durante un’intervista rilasciata durante il programma radio La Zanzara: “Salvini? Ha lasciato la Isoardi un mese e mezzo fa – spiega – Cosa vuoi che gliene freghi. L’ha lasciata e quindi se ne strafrega. Se uno è stupido, si infastidisce. L’ha lasciata un mese e mezzo fa, so che l’ha abbandonata. Allora è normale che lei si consoli con un altro. Perché l’ha abbandonata? Non lo so e non me ne frega niente. L’aveva lasciata un mese e mezzo fa, trovo normale che se ne sbatta i c*glioni“.

La verità su Elisa Isoardi e Matteo Salvini? L’opinione di Feltri e Dandolo

Dandolo invece dichiara: “Allora, da dove iniziamo? Io direi da sta foto. Io dovrei credere che Elisa Isoardi fidanzata con un leader politico di nome Salvini Matteo, si faccia “sorprendere” e immortalare in compagnia del “focoso” amante al gate dell’ aeroporto di Ibiza? Dove ci sono più paparazzi che bagagli? E dovrei anche credere al virile piglio di questo Matteo(in foto), l’ amante avvocato? Le foto non mentono se le si legge bene! Per intuire il grado di testosterone del signore in questione basta osservare come la gambina sinistra si adagia verso il suolo. Con quale leggiadria…e gentilezza…! #scoopsticazzi ps: tutta la verita’ a breve su #oggi“.