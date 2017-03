0 CONDIVISI Condividi Tweet

Attualmente sono la coppia (a Hollywood si direbbe ‘ship’) più quotata del piccolo schermo italiano: dopo l’atterraggio di lei sull’Isola, l’amore di Raz Degan e Paola Barale è diventato protagonista dello show condotto da Alessia Marcuzzi. Ma tutte queste effusioni sono davvero quel che sembrano?

Baci, notti di passione, parole dolci all’orecchio: ma non tutto è come sembra sull’Isola

Da una parte abbiamo l’analisi cinica di Dandolo su Dagospia, che quando ha pubblicato la foto della bionda showgirl che si tuffava verso la spiaggia ha scritto: “E alla fine Paoletta Barale ha ceduto! E si è tuffata a suon di euro nei mari honduregni. La televisione userà, come è giusto che sia, le emozioni di un amore mai archiviato. Raz e Paoletta si lasceranno usare a favore di auditel e bonifici. Tutto ha un prezzo in tv. Nulla è gratis. Lo è solo, spero, il sentimento che lega questi due pazzarielli.”

Dall’altra, invece, abbiamo le recenti confessioni che i due ex amanti hanno rispettivamente fatto, individualmente, davanti alle telecamere del programma. Dalle loro parole si potrebbe pensare che non sono necessariamente sullo stesso piano: «Con Paola abbiamo girato il mondo – ha detto, infatti, il modello israeliano – Per 14 anni, siamo stati insieme e abbiamo fatto dei viaggi memorabili. Eravamo in tutti i continenti. Dopo di lei non ho avuto un’altra donna, un’altra compagna. Il rispetto è rimasto e anche l’amore. Ne sono sicuro»

Il destino dell’amore di Raz Degan e Paola Barale è incerto

Dal canto suo, però, la bella sosia di Madonna ha confessato: «Con lui, in questa situazione, mi sento completamente sicura, protetta. È stato, è e sarà sempre il grande amore della mia vita, ma è un amore che è andato oltre, che si è trasformato».