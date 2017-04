0 CONDIVISI Condividi Tweet

Spunta dal nulla l’accusa di Dayane Mello a Stefano Bettarini, a poche settimane dalla conclusione dello show condotto da Alessia Marcuzzi e basato sul format Celebrity Survivors (che a sua volta deriva dalla serie televisiva svedese Expedition Robinson).

L’accusa di Dayane Mello a Stefano Bettarini: “Mi hai usato per i tuoi scopi personali”

Mentre il pubblico da casa si schiera dalla parte dei potenziali vincitori (Raz e Nancy sicuramente in finale, Simone e Malena a rischio eliminazione), la showgirl che, seppur per pochi brevissimi giorni, sembrava aver conquistato il cuore dell’ex di Simona Ventura, ha voluto lanciare una pesante insinuazione contro l’inviato dell’Isola.

Dopo aver fatto circolare voci su un ritorno di fiamma dal proprio ex – segno che la fugace storia con il presentatore non l’aveva poi coinvolta molto – e soprattutto dopo averlo già etichettato come ‘troppo appiccicoso’, la provocante ex concorrente ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Oggi che lo mettono ancora più in cattiva luce.

Secondo l’accusa di Dayane Mello a Stefano Bettarini, infatti, lui l’avrebbe solo usata per dare più visibilità al suo personaggio e allo stesso reality che, specialmente durante le prime puntate, faticava a prendere quota. A prova di questa insinuazione la showgirl racconta che quel famoso servizio fotografico in cui i due si lasciavano andare ad effusioni e smancerie è stato diffuso senza la sua autorizzazione.