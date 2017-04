1 CONDIVISI Condividi Tweet

Il suo è un caso noto a tutto il pubblico del piccolo schermo italiano, così come le sue cadute e rialzate durante il complesso percorso riabilitativo dalla sua dipendenza dal gioco d’azzardo, ma anche i suoi dissaporti con il collega Rosario Fiorello: quello che però non è venuto spesso è il punto di vista dell’ex moglie di Marco Baldini, colei che ha vissuto al suo fianco uno dei periodi più tremendi dello speaker.

Confessione shock della moglie di Marco Baldini: “È come un tumore”

Intervistata negli studi di Domenica Live, Stefania Lilo ha usato parole davvero severe per descrivere le vicissitudini vissute al fianco del suo ex: “Il gioco d’azzardo è come se fosse un tumore – esordisce, lapidaria, per poi cominciare a raccontare a partire dall’inizio della loro relazione – Quando ho conosciuto Marco sapevo del suo passato, ma io credo nelle seconde possibilità, non mi sono mai fatta spaventare dal suo passato. Pensavo di poter costruire un futuro con lui. Pensavo di poterlo guarire, ma non ha funzionato. Oggi posso dire di aver fatto finta di non vedere. Lui raccontava bugie, prima di tutto a se stesso.”

I due sono stati sposati per quasi sei anni, ma stavano insieme da almeno undici: all’inizio, a detta dell’ex moglie di Marco Baldini, lei era “innamorata alla follia”, e forse anche per questo non ha saputo affrontare in maniera franca e diretta la sua ‘doppia vita’:

“È stato uno stupido, ha rovinato tutto quello che aveva. Ho cercato di aiutarlo, ma nel modo sbagliato, ho causato un disastro economico. Non capivo quando fosse grave il problema. Ho voluto non vedere, come la maggior parte delle persone.” Di sicuro non dev’essere stata facile per l’ex consorte dello speaker, che si è lasciata scappare con amarezza che per un lungo periodo “Mi sono vergognata della sua malattia“, e che dopo il divorzio è caduta in una brutta depressione, anche perché i sentimenti hanno faticato a svanire: “Oggi so di esserne uscita da sola, mi sono salvata da sola. Sono più forte di prima. So quali sono state le mie colpe, anche io le ho avute. Non l’ho aiutato come dovevo. L’aiuto non deve essere economico, i soldi non bastano mai. L’aiuto deve essere psicologico.”

La verità sul litigio su Fiorello e il commento live di Baldini

E il famoso litigio con il celebre showman di Radio Fiore? “Il motivo non l’ho capito. Credo sia stata una conseguenza della paura, credo abbia avuto paura di affrontare tutte le situazioni e di coinvolgere Fiorello. Peccato.” Fortunatamente, però, la rottura coniugale non è stata tale da fare terra bruciata traa i due: “Non lo odio, c’è stima tra di noi. Marco è un uomo di talento, ha intelligenza estrema.”

Durante lo sfogo di Stefania Lilo, come accade spesso a Domenica Live, il diretto interessanto Marco Baldini era in ascolto, e non ha potuto far altro che commentare: “Ha ragione, ho già chiesto scusa. Mi fa piacere vedere la nuova luce in faccia di Stefania, che sia più sicura e decisa. Merito suo e di chi le sta affianco. Spero di poter contribuire a risolvere la situazione che le ho creato.“