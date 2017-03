1 CONDIVISI Condividi Tweet

Lo aveva già predetto il bell’israeliano Raz, ed ecco che finalmente l’amore è venuto fuori: durante la diretta del giorno 33 è andato in onda l’outing di Eva Grimaldi e Imma Battaglia, la prima coppia ufficiale dell’Isola!

Scoppia l’amore in Honduras: ecco la dichiarazione

Sbarcata in Honduras la settimana scorsa, la Battaglia ha trascorso qualche giorno con l’ex della Barale che, nonostante “non l’abbia accolta nell’anima” (come lei stessa ha commentato), si è lasciato sfuggire questo commento: “Il fatto che nella vita reale tu ed Eva siete una coppia e vi amate lo ammiro“.

I rumors già c’erano, d’altra parte la felicità negli occhi della concorrente quando la sua compagna l’ha raggiunga sull’Isola ha parlato da sola… E adesso, finalmente, una dichiarazione vera e propria, con tutto il romanticismo dal quale le due donne si sono lasciate trasportare in un momento di privacy su un’isoletta deserta, poco prima che Imma lasciasse Cayo Cochinos. Ecco l’outing di Eva Grimaldi e le belle parole dedicate alla sua donna: “Trovare l’amore a 50 anni, non è semplice, non è da tutti. Ho fatto tutto io con te. C’avevo visto lungo. Imma è la mia vita. Non è stato semplice per me, io che sono figlia degli anni Ottanta dove era più facile apparire che essere.”

L’outing di Eva Grimaldi e la risposta di Imma

Il commento dell’amata è stato altrettanto sincero e spontaneo: “L’amore che proviamo è bello, sereno, sincero, molto forte e solido!”

Chissà che ne pensa l’ex fidanzato di Eva, il nostro amato Gabriel Garko…!