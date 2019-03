16 CONDIVISI Condividi Tweet

Tre anni fa la ricordava pieno d’amore “Tornavo sempre da lei”, e ancora oggi – nell’ultima intervista rilasciata a Libero – le dichiarazioni di Lando Buzzanca sulla moglie sono sempre molto intense e sofferte.

Lando Buzzanca sulla moglie: le confessioni e i rimorsi del ‘dongiovanni’ della commedia italiana

Compierà 84 anni quest’estate, la sua carriera lo ha reso iconico per il pubblico italiano, eppure l’attore è scomparso dalla scene da un bel po’ di tempo… Intervistato da Libero, ecco come ha giustificato la sua assenza:

“Ho appena rifiutato quattro film: tre perché pagavano poco e il terzo perché non mi piace il personaggio che mi avevano offerto. Oggi purtroppo è così e oltretutto le settimane a disposizione sono troppo poche: quando ho cominciato a recitare io avevamo quattordici settimane di lavorazione, oggi appena tre“.

Eppure qualcosa in cantiere c’è, e sembrerebbe coinvolgere il suo nuovo amore, la compagna Francesca, 35 anni meno di lui:

“È una cosa che dovrei fare con Francesca, la mia ragazza: ma la verità è che non mi piace più lavorare, ogni tanto dico di lasciar perdere. Anche perché la memoria mi sta abbandonando, faccio fatica a ricordarmi le cose. Ho quasi 84 anni, meglio che me ne sto a dare amore a me e alla mia ragazza. Perché io ho la disgrazia di essere un uomo che vive di amore“.

Ed è proprio la sua confessione sulla sua vita privata che fa emergere ricordi amari e qualche rimorso di Lando Buzzanca sulla moglie scomparsa:

“Sono stato un uomo di m3rda, perché appena trovavo una donna capace di farmi vivere un momento o un giorno insieme ci andavo. Però poi tornavo sempre a casa perché mia moglie l’amavo, l’amavo veramente. Era una donna straordinaria, siamo stati sposati per 53 anni“.

Le riflessioni sulla fine della propria esistenza e la rivelazione sul tentato suicidio

Il tono diventa poi sempre più esistenzialista e malinconico quando l’attore riflette sulla sua vita e…sulla sua morte: “Penso che a un certo punto si muore e basta. Non credo ci sia un Aldilà, anche se mio fratello Aldo, prima di morire, ha visto mia madre. A me piacerebbe arrivare a 90 anni, anche se dopo la morte di mia moglie Lucia ho cercato di ammazzarmi tagliandomi le vene e sono stato venti giorni in ospedale“.

In ultimo, l’homo-eroticus degli anni ’60 si lascia andare anche ad una considerazione sull’attualità politica e, in particolare, su Matteo Salvini:

“Con quello che sta succedendo adesso, c’è Salvini che mi piace: è intelligente, per questo lo vogliono fare fuori. Ma è uno che parla dicendo cose serie: quando ha fermato le navi è perché non se ne poteva più, si stava esagerando. Aiutiamo le persone ma non tutti: non possiamo avere settecento milioni di persone che entrano in un paese, ci stanno mangiando l’Italia“.