Abbiamo letto le sue dichiarazioni su cosa faccia dopo la vittoria a Temptation Island, adesso è arrivato il momento di rispondere ad una fatidica domanda per i suoi fan: vedremo davvero Lara a Uomini e Donne? L’ex di Micheal ne ha voluto parlare per la prima volta apertamente. E non solo di questo…

La possibile partecipazione di Lara a Uomini&Donne

Intervistata proprio dal settimanale dedicato alle anteprime e aggiornamenti del dating show Mediaset, la vincitrice di T.I. ha raccontato: “Ho deciso di mettermi in gioco per la prima volta nella mia vita. Ho voluto trovare le risposte a quelle domande che mi sono sempre fatta, rivolte a me e alla persona che avevo al mio fianco. In passato ero diversa, avevo paura… paura di buttarmi nelle cose: ora non ne ho più. Prima di entrare nel programma avevo una certezza: ero sicura che sarei uscita con lui.

Pensavo che Michael, messo alla prova, mi avrebbe dimostrato il suo amore. È stato tutto il contrario. Il destino ha in serbo qualche cosa di diverso sia per me che per lui. Oggi, dopo aver versato tante lacrime, credo di meritarmi un po’ di felicità, quella che sono sempre andata a cercare. Credo che anche lui se la meriti. A volte bisogna allungare una mano, ed è giusto, nonostante tutto, che anche lui trovi una persona che lo sappia amare per ciò che è.

Come l’ha cambiata il reality:

Continuando parlare della sua vita amorosa, afferma: “A me questa esperienza ha dato tanto. Ho modificato molto il mio modo di essere e la concezione che avevo di me stessa. Temptation mi ha tolto la paura di avere paura, le mie scelte non sono sempre sbagliate, a prescindere, le carinerie e le attenzioni nei miei confronti sono meritate. In poche parole questa esperienza unica mi ha cambiata. Mi ha dato la spinta necessaria per acquistare la libertà ed essere me stessa.”

E sopratutto per esplorare nuove opportunità lavorative: ecco il commento sulla possibilità di vedere Lara a Uomini e Donne: “In questo momento sono aperta a tutte le esperienze belle e positive che la vita mi vorrà affrire. Se mi venisse proposto, rimarrei paralizzata dallo stupore. Poi ne sarei solo lusingata e ascolterei tutti i consigli delle persone meravigliose che lavorano per la realizzazione di quel programma, altrimenti avrei paura di non sentirmi all’altezza.“