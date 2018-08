16 CONDIVISI Condividi Tweet

Si continua a parlare del futuro televisivo della “vincitrice morale” di Temptation Island, quella che il pubblico ha particolarmente apprezzato come spontaneità, e soprattutto di come continua la rottura tra Lara Zorzetto e Micheal. I due si parlano ancora? Lui la saluta se la incontra in mezzo alla strada? A chiederglielo ci ha pensato il popolo della rete, che su Instagram ha potuto fargli queste domande. Ed ecco la risposta:

“Le auguro di cuore di trovare presto la sua felicità – scrive l’ex compagno della ragazza – Io non ho pensato male di Laura. Anche quando in realtà se si è arrabbiati, si dicono cose che non si pensano. Altrimenti non sarei stato con lei quasi tre anni. Se la incontro, la saluto? Certo che la saluto.”

Questa replica così schietta e genuina sembra suggerire che tra Lara Zorzetto e Micheal i rapporti stiano diventando più distesi, dopo l’ultimo acceso falò di Temptation Island.

Nel frattempo, si parla sempre più incessantemente di della possibilità di rivedere l’amato volto del reality a Uomini e Donne. A confidare qualche indiscrezione in più è stata proprio l’autrice del programma, Raffaella Mennoia, che in un’intervista a Oggi ha detto:

“Lara ha simboleggiato il riscatto di tutte quelle donne che si sono sentite rifiutate e denigrate dall’uomo che amavano e che hanno iniziato a volersi bene riprendendo in mano la loro vita. Dopo Temptation Lara è tornata single riacquistando fiducia in se stessa.

Lara sarebbe perfetta (per il trono). Se resta single potrebbe dare molto a Uomini e Donne vista la sua irresistibile spontaneità.”