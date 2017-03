15 CONDIVISI Condividi Tweet

Durante il serale di martedì 7 marzo è stato chiaro il tentativo da parte della produzione del reality show di Canale 5 condotto dalla bella bionda di Tequila & Bonetti, Alessia Marcuzzi, di aggiungere un po’ di pepe e provare a far rialzare gli ascolti: ad aiutare il cast dell’Isola ci ha pensato sicuramente il siparietto tra Samantha de Grenet e Rocco Siffredi.

Il loro è stato uno dei momenti che ha caratterizzato di più la puntata, facendo ridere gli spettatori da casa e permettendo ai naufraghi di aggiudicarsi olio e sale per le loro provviste. Tutto merito della conduttrice dai capelli ricci che, a dispetto della sua etichetta di “bacchettona”, ha accettato di buon grado la “proposta indecente” che le è stata fatta.

Samantha De Grenet e Rocco Siffredi: la concorrente raccoglie la provocazione

La prova era infatti trascorrere 30 minuti con il divo del cinema a luci rosse (nascosto dietro al paravento e, a detta della Marcuzzi, completamente senza vestiti) a chiacchierare su Playa Desnuda. Nonostante l’esordio scioccato della concorrente (“Ale, ma io ho famiglia!) e alcuni convenevoli (“Senza nulla togliere a questo pezzo d’uomo qui, ma io avrei preferito mio marito“), il clima si è decisamente rilassato per lei…

Inaspettatamente, infatti, tra Samantha de Grenet e Rocco Siffredi si è instaurato subito un rapporto scherzoso, complice e a volte ammiccante, come quando la naufraga ha detto alla presentatrice in studio “Posso dare una sbirciatina? In fondo è come quando tutti ti dicono ‘Bella Parigi, la Torre Eiffel’ e tu non ci sei mai stata: ecco, io voglio vedere la Torre Eiffel!” riferendosi, naturalmente, al corpo presumibilmente in versione integrale dell’attore e regista.

Nessuna “Torre Eiffell” da vedere, però, per la De Grenet, che prima gioisce per la vera ricompensa ottenuta al di là del paravento e poi riparte alla carica chiedendo “Ma lui stasera dorme con me?“. A quel punto la Marcuzzi esclama: “Ma Malena me la sta facendo diventare una p0rno diva a questa qui?“. Insomma, Siffredi è irresistibile, sia per il suo fare sfrontato e giocherellone che per la sua “fama”, a quanto pare…!

Ecco cos’altro è successo all’Isola dei Famosi

Tra gli altri highlights della puntata annoveriamo l‘eliminazione di Giulia Calcaterra (sulla quale il pubblico non sembra averrprotestato molto, anche se alcuni avrebbero preferito sacrificare Moreno), e la rissa tra Imma Battaglia e Raz Degan a causa della scarsa ospitalità e cordialità di quest’ultimo. E adesso in nomination ci sono lui, Moreno e Simone Susinna. Chi la spunterà, stavolta?