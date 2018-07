16 CONDIVISI Condividi Tweet

Laura Chiatti contro Sandro Mayer, di nuovo. È risaputo che i rapporti tra l’attrice e il direttore del settimanale Di Più non sono per niente buoni. A confermarlo, ancora una volta, un litigio mediatico tra la bionda e il giornalista reo di aver pubblicato delle foto ritoccate dell’artista dove appare incinta. La risposta della Chiatti è stata durissima.

Laura Chiatti contro Sandro Mayer: “Mi ha chiamato divetta, vada a vedere il mio curriculum”

Mayer ha pubblicato delle foto dove Laura Chiatti mostra un pancino sospetto. In realtà si tratta di foto ritoccate perché il ventre dell’attrice è più piatto che mai. Nessuna gravidanza in atto, ma la donna decide di smentire a modo suo, mostrando la pancia su Instagram e veicolando parole durissime contro il direttore di Di Più. “Signore col parrucchino, lei continua a dire che le foto sono reali, io sorrido e mi posto. Non amo denunce, o comunicati stampa, ma amo far vedere le cose per quelle che sono“, esordisce lei.

La protagonista di Iago continua: “Lei mi ha chiamato divetta e sostiene che io abbia bisogno di farmi pubblicità. Questo mi fa sorridere perché, ricordi, che è lei che mi mette nel suo giornale di m***a, non io che la chiamo per rilasciare interviste. Vada a vedere il mio curriculum, perché a differenza di tante divette, non posto i miei lavori per farmi pubblicità“.

L’attacco a Mayer: “Con quella foto non hai mandato un bel messaggio”

Lo sfogo della Chiatti continua: “In tutto questo, a me interessa molto di più che lei si renda conto che, anche se la pancia fosse stata vera, lei non ha mandato un bel messaggio. Scusi ma allora tutte le donne non in perfetta forma fisica dovrebbero sentirsi delle m***e? Lei ha una grande responsabilità a livello di comunicazione e quello non era un bel messaggio, ma non perché l’opinione pubblica possa pensare che io abbia la pancia, fossero questi i mali del mondo, ma perché ci sono ragazzine che si ammalano di una malattia chiamata ‘anoressia’ proprio perché persone come lei impongono prototipi di perfezione praticamente irraggiungibili, mortificando invece chi può avere meravigliosi difetti che raccontano storie di vita, a volte belle come i parti e, purtroppo, a volte anche brutte come le malattie. Si vergogni e si occupi ogni tanto di problemi seri, che il nostro paese ne è pieno“.