0 CONDIVISI Condividi Tweet

Un po’ come Emma Marrone, anche l’attrice la reazione di Laura Chiatti alle critiche su Instagram tende ad essere molto franca di cerimonie: di recente la protagonista de “La cena di Natale” si è scontrata con un gruppo di “haters” che hanno avuto da ridere sulla sua ultima foto…

La causa scatentante di una tale bufera di commenti negativi è stata, molto semplicemente, la sua nuova acconciatura: al pari dei capelli rosa di Caterina Balivo, questo nuovo look dell’artista, che già aveva deciso di chiudere il suo account IG tempo fa, ha sconvolto i fan, e ha fatto sì che il suo account venisse sommerso di offese e battutine velenose.

Ecco la reazione di Laura Chiatti alle critiche sulla sua foto

La reazione di Laura Chiatti alle critiche su Instagram è arrivata tramite un post molto agguerrito: “A tutti i poveri limitati di mente che criticano i miei capelli, vorrei dire che questo color giallo evidenziatore è merito di fotografi cani che non riesco a capire che tipo di luce possono aver usato per renderlo così. E invece la ricrescita è merito di un qualcosa che si chiama ‘esigenza di copione’. E aggiungo… ma i ca*zi vostri li avete?”

Insomma, i fan la bocciano e lei non le manda a dire. Speriamo che almeno il suo Marco Bocci l’abbia approvata a pieni voti! Il bi-color, d’altra parte, è un look studiatamente sorprendente e provocatorio, che ben si sposa con un caratterino forte e deciso come quello dell’attrice! Insomma, noi la promuoviamo.