Laura Chiatti protegge i figli dagli haters che la attaccano sui social. Nelle ultime settimane, l’attrice umbra ha pubblicato alcune foto del marito Marco Bocci in compagnia dei loro bambini, Enea e Pablo. Gli scatti hanno scatenato un autentico putiferio. Nella prima, Enea appare di profilo. La mamma ha scritto: “La perfezione ha un nome”. Nel caso di Pablo, invece, l’immagine al mare è accompagnata da un caption eloquente: “La meraviglia pure ha un nome”. Commenti che non sono piaciuti a diversi followers, contro i quali Chiatti si è subito scagliata.

C’è chi le scrive “pare che i figli li hai fatti solo tu, un po’ di modestia”, chi le rimprovera i capelli troppo lunghi di Pablo, chi critica il fatto che i due ancora portano il ciuccio e dormono nel lettone coniugale. Chiatti ha subito cercato di proteggere i propri figli in modo diretto e spontaneo su Instagram. A una hater ha dato della “demente”, ad altre ha invece scritto: “Io amo dormire con i miei figli, il loro odore è vita. Cresceranno presto, diventeranno uomini, e dormiranno soli tutta la vita o di certo con qualcuno che non sarà la mamma”. “Ogni madre – ha poi chiosato – sa qual è la cosa migliore per i propri figli, pensa ai tuoi che ai miei ci penso io”.

Non è la prima volta che l’attrice polemizza così apertamente sui social. Qualche settimana fa aveva fatto discutere il suo post contro Sandro Mayer, il direttore del settimanale Di Più. La rivista aveva pubblicato delle foto ritoccate per alludere ad una terza gravidanza dell’attrice. Lei, sempre via Instagram, aveva replicato così: “Perché montare una foto simile? Stavo girando uno spot, non credo l’avrei potuto girare con quella pancia. Non ho parole… Si dia pace signor pinco pallo, e la smetta di denigrarmi continuamente. Le persone mi vedono, mi conoscono, ed è abbastanza evidente che io non sia così”.

