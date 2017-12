1 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo la sua vittoria al reality condotto dalla Blasi, l’ex conduttore di MTV è sulla bocca di tutti: non a caso, tra le decine e decine di articoli su di lui, è rispuntato un retroscena del periodo in cui Laura Freddi e Daniele Bossari hanno concluso la loro relazione (quasi 16 anni fa). Chi si ricorda il motivo della loro rottura?

Quando Laura Freddi e Daniele Bossari si sono lasciati la showgirl ha rilasciato una dichiarazione molto amara

Partiamo dall’attualità: sul profilo Instagram dell’ex volto di Non è La Rai, in data 10 dicembre 2017, è comparso un messaggio di rettifica, frutto del fiume di articoli che riproponevano delle sue dichiarazioni personali riguardo il vincitore del GF Vip fatte all’epoca della fine della loro storia, nel 2001:

“In merito ai commenti fatti ingiustamente sull’articolo pubblicato dal settimanale di più , vogliamo segnalare che si tratta di dichiarazioni rilasciate tantissimi anni fa. Laura Freddi non ha rilasciato negli ultimi anni nessuna altra dichiarazione in merito a Daniele Bossari. L’intervista risale al 2001, esattamente 16 anni fa“.

Le parole dopo la rottura tra Laura Freddi e Daniele Bossari che in questi giorni, complice il successo e la rinnovata fama del presentatore di Mistero, sono tornate a circolare, sono queste: “Io e Daniele abbiamo vissuto un legame impetuoso. Quando Bossari è entrato nella mia vita, io avevo già alle spalle due rapporti molto importanti. Poi conobbi Daniele e tra di noi fu subito passione intensa. Andammo a vivere insieme. Mi ha tradito ferendo la mia fiducia.”

In particolare, quello che ha creato scalpore è stata la reazione che la showgirl – che usciva da due relazioni importanti, Paolo Bonolis e Fabio Galante – ha avuto prima di lasciare Bossari: “Quando ho scoperto chi era veramente Daniele e qual era la sua vera personalità, sono entrata in crisi. Ero turbata e in un solo pomeriggio ho traslocato dalla nostra casa e non ho voluto più sentirlo.“