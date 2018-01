2.2k CONDIVISI Condividi Tweet

Laura Freddi è diventata mamma: finalmente è nata la piccola Ginevra! La showgirl e il compagno Leonardo D’Amico sono diventati genitori e sono al settimo cielo. A comunicarlo è stata la neo mamma sui suoi account social. La bambina è venuta al mondo ieri, 3 gennaio 2018, nelle prime ore del mattino anche se la nascita era prevista fra qualche giorno. L’ex volto di Non è la Rai aspettava questa immensa gioia da molto tempo.

Matrimonio in vista per Laura Freddi e Leonardo D’Amico?

La nascita della piccolina era prevista per l’8 Gennaio, come ha dichiarato la Freddi durante una recente intervista a Barbara D’Urso. Molto probabilmente Ginevra scalpitava per conoscere i suoi genitori ed ha deciso di far loro visita prima del previsto. Durante la sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello Vip la donna ha sempre parlato del suo desiderio di maternità e finalmente ha coronato il suo sogno.

In molti conoscono la relazione risalente a 16 anni fa tra Laura Freddi e Daniele Bossari e i motivi della rottura. Nonostante le delusioni d’amore, oggi gli ex concorrenti del Gf Vip hanno trovato una loro dimensione anche se le loro strade si siano separate. Adesso che la primogenita è nata, Laura e Leonardo si sposeranno? I due avevano deciso di rimandare le nozze dopo l’arrivo di Ginevra e pare che il momento di pensare ai fiori d’arancio sia arrivato.

Laura Freddi è diventata mamma: gli auguri dei fan sui social

La Freddi ha comunicato la nascita della sua piccolina su Instagram: “Volevo comunicarvi che ieri mattina alle 9,33 e’ nata Ginevra con un peso di 3,670!!!“. I messaggi di auguri e di supporto per la coppia di neo genitori non sono tardati ad arrivare: “Tantissimi auguri, il dono più grande che possa ricevere una donna, sono felicissima per te“, “Finalmente sei mamma!“, “Augurissimi, fortissima Laura, tante cose belle ti aspettano, sarai una mamma speciale ne sono sicura“.