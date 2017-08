596 CONDIVISI Condividi Tweet

La notizia di Laura Freddi incinta risponde in maniera piuttosto felice alla domanda: che fine ha fatto la bella showgirl dopo la sua avventura al Grande Fratello Vip? A svelare questo dolce dettaglio è il settimanale Chi, ripreso poi da Il Corriere.

Ce l’ha fatta? Laura Freddi incinta dopo anni passati a sperare

Secondo la testata di Alfonso Signorini pare proprio che la presentatrice e cantante che abbiamo vista a Tale e Quale Show nei panni di Lady Gaga, Lorella Cuccarini, Malika Ayane e Raffaella Carrà vestirà uno dei ruoli più intensi della sua vita: quello della mamma!

Molti suoi fan gioiscono della notizia di Laura Freddi incinta perché, come forse ricorderete, l’ex concorrente del GF Vip in passato aveva raccontato una triste esperienza: “Ho vissuto l’esperienza terribile di una gravidanza interrotta al terzo mese – ha dichiarato due anni fa, riferendosi ad un tragico momento del 2008 in cui ha divorziato dal suo ex marito Claudio Casavecchia – Mi ha distrutto. È crollato tutto. Sono andata in crisi e per recuperare ci ho messo molto, non volevo più parlare di figli, mentre mio marito voleva riprovarci. Fra una lite e l’altra ci siamo lasciati”.

I tentativi e quel terribile momento nel 2008 che le è costato un matrimonio

Adesso la showgirl sta con Leonardo, e sappiamo che negli anni non ha smesso di provarci: “Da un anno, sto cercando una gravidanza col mio compagno e ora ho deciso di rivolgermi a un famoso ginecologo: mi ha detto che alla mia età ho solo il 10% di possibilità e che dovrò pensare alla fecondazione assistita. Non lo escludo, ma ancora credo nel miracolo”.

Ecco perché speriamo che il ‘sussurro’ di Chi sia fondato, e che il bel volto di Non È La Rai sia davvero riuscito a coronare il suo sogno a 45 anni. A giudicare, però, dal tam tam di notizie che stanno circolando intorno a questa voce, sembrerebbe che stavolta sia quella buona. Tanti auguri!