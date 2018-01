Laura Freddi torna a casa dopo il parto: le prime foto con Ginevra

490 CONDIVISI Condividi Tweet

Laura Freddi torna a casa dopo il parto e arrivano le prime foto della neo mamma con la piccola Ginevra. È un periodo bellissimo per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip che desiderava da tanto vivere le gioie della maternità. Lei ed il compagno Leonardo D’Amico, infatti, attendevano da tempo l’arrivo di un figlio. Adesso la bambina è nata, sana e forte, e i due genitori vogliono godersi il momento più che possono.

Laura Freddi torna a casa dopo il parto: le foto

Laura Freddi è diventata mamma all’età di 45 anni ed ha partorito proprio la scorsa settimana. L’attrice è uscita dalla clinica per tornare ai comfort di casa sua e le prime foto dopo il parto sono state pubblicate dal settimanale Chi. Dalle immagini non si può non notare il sorriso smagliante di Laura e l’amore che il compagno Leonardo le trasmette coi suoi baci.

Sembra ieri che la Freddi raccontava la sua voglia di maternità alle telecamere del GF Vip: “Se penso che solo un anno fa nella casa del GfVip piangevo perché non ero riuscita a diventare mamma non ci posso credere!“. La nascita della piccola Ginevra è stata annunciata dalla show girl sul suo account Instagram lo scorso 4 gennaio: “Volevo comunicarvi che ieri mattina alle 9,33 è nata Ginevra con un peso di 3,670 kg!!!“.

Fiori d’arancio in vista per Laura e Leonardo?

Nel 2008 un aborto spontaneo compromise il precedente matrimonio dell’ex ragazza di Non è la Rai: fu un momento di grande sofferenza per la Freddi che, per fortuna, ora è solo un lontano ricordo. I giorni bui sono passati e possiamo sperare di vedere Laura in abito da sposa molto presto. L’attrice e il compagno, infatti, dichiararono che le nozze sarebbero arrivate subito dopo la nascita del primo figlio quindi non resta che attendere la notizia ufficiale del lieto evento.