Tra Romina Power che lo difende, in stile principessa guerriera alla ‘Fantaghirò, e Cristel che gli manda messaggi affettuosi per raccomandargli di prendersi tutto il tempo di cui ha bisogno per recuperare, spunta un aggiornamento sulle condizioni di Al Bano dopo l’attacco ischemico che l’ha costretto in ospedale.

Ospite dalla D’Urso, la sua compagna Loredana Lecciso ha voluto aggiornare ufficialmente il pubblico e i fan, che si sono visti annullare il tour mondiale da un momento all’altro. In collegamento telefonico, la madre di Jasmine e Bido Carrisi ha detto:

Ecco l’aggiornamento sulle condizioni di Al Bano che i fan aspettavano

“Ha recuperato pienamente. Le condizioni di salute sono ottimali. A Lecce abbiamo un ottimo presidio ospedaliero. E’ stato curato al meglio. Ne approfitto, anzi, per ringraziare medici, infermieri e tutti gli operatori che si sono fatti in quattro per lui.”

Finalmente, insomma, le condizioni di Al Bano non sono più gravi, e il cantante si è potuto dimettere dall’ospedale Fazzi di Lecce, dove ha trascorso cinque giorni di apprensione per via dell’attacco ischemico, fortunatamente contenuto, che l’ha colpito;

“Certamente non è stato un episodio piacevole – ha commentato la Lecciso – In quell’ospedale, c’eravamo stati per momenti più piacevoli. Lì sono nati i nostri figli. Dopo lo spavento, adesso, siamo alla fase successiva. Deve riposarsi qualche giorno, si concede lunghissime passeggiate per farti capire il suo stato di energia e forza.”

Quando tornerà a cantare?

Molti i fan che se lo chiedono ma, al momento “La sua voce, adesso, è, in esclusiva, per i suoi figli”, ha concluso la sua donna.