13 CONDIVISI Condividi Tweet

Love is in the air, cantava John Paul Young, All you need is love, ribadivano i Beatles I Will Always love you, cantava Whitney Houston nellacolonna sonora di Bodyguard: ma che aria si respira nel mondo dello spettacolo durante questo giorno così romantico? Ecco le dediche di San Valentino dei Vip:

Partiamo da SuperSimo ed il suo amatissimo Gerò, qui ritratti in un bacio appassionato con tanto di cuoricini fluttuanti e Marco Mengoni in sottofondo: “E amore il mio grande amore che mi credi, Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi, E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, Ti difenderò da tutto, non temere mai! Buon San Valentino a tutti gli innamorati… e anche ai non”

Le dediche di San Valentino dei vip: Simona Ventura cita Mengoni

Si aggiunge anche un romantico Eros Ramazzotti con la sua adorata Marica (qui in versione “no make up”) che scrive “Lottare tutti i giorni per l’amore è l’unica cosa fondamentale nella vita, tutto il resto verrà di conseguenza”.

Messaggio molto più “familiare” per la Tatangelo, che espande il concetto di “festa degli innamorati” anche all’amore materno: “Noi ci prepariamo al #SanValentino

#regaliniperscuola #festadellamore“.

Infine, tra le dediche di San Valentino dei vip, spunta anche un messaggio “d’incoraggiamento” per chi l’altra metà ancora non l’ha trovata: è Michelle Hunziker, sorridente ed in procinto di divorare un invitante cuore di cioccolato! “Voglio essere la prima a festeggiare l’Amore con voi e lo faccio azzannando un “piccolo” cioccolatino…Questo San Valentino è dedicato anche ai single che devono fare una cosa molto importante…Amare tantissimo se stessi e dedicarsi qualcosa di speciale sapendo che non si è soli per sempre daiiiiii Vaccalögia !!!! Un abbraccio forte a tutti”