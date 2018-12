0 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre Lory Del Santo esce dal Gf Vip, il pubblico di Domenica Live ha ascoltato le recenti dichiarazioni di Jane Alexander su uno dei risvolti più “romantici” di questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi. Ecco cosa sappiamo della love story con Elia:

Le dichiarazioni di Jane Alexander ed Elia Fongaro dopo il Grande Fratello Vip

Intervistata dalla D’Urso, la bella attrice ha voluto confessarsi agli spettatori e raccontare in prima persona cosa sta succedendo con il suo ex “coinquilino” della casa di Cinecittà: “Io ti posso dire che sto molto bene con Elia, che è un ragazzo intelligente, rispettoso, elegante. Per adesso ci vediamo, stiamo bene, vogliamo stare bene e basta. Su quello che prova lui devi chiedere a lui.”

Inutile dire che, a seguito di queste dichiarazioni di Jane Alexander, Barbara ‘Carmelita’ si è immediatamente fiondata a cercare la controparte di questa “nuova coppia”. Ed ecco cos’ha detto il modello vicentino: “Adesso che lei ha chiuso la sua relazione con Gianmarco, siamo liberi di vedere che cosa succederà tra di noi. Per ora sono molto contento, sto veramente bene con lei, lei mi fa tranquillizzare, mi fa riflettere. È ancora presto per dire che sono innamorato ma mi sta facendo stare bene dopo un periodo molto difficile.”

La risposta dell’attrice di origini britanniche ai fan che sospettano sia anoressica

Tutto è bene quel che sembra iniziare bene per i due volti del GF Vip. L’attrice è stata molto sostenuta dal pubblico, ma talvolta anche criticata: una delle polemiche più ricorrenti riguarda la sua magrezza. In molti hanno sospettato si trattasse di anoressia, ma a detta sua si sbagliano: “Io non sono mai stata anoressica – ha aggiunto Jane Alexander dalla D’Urso – l’anoressia è una malattia seria che può portare alla morte e non si insultano così le persone“