171 CONDIVISI Condividi Tweet

Ricoverata da pocho per una lussazione al braccio, la diva dei film di Dino Risi e Pasquale Festa Campanile è stata immortalata in delle pose non particolarmente dignitose, ed il dato che più ha spiazzato la stampa è che a scattare questa foto esplicita di Ornella Muti in ospedale è stata proprio la figlia Naike…

Le immagini shock della diva scattate dalla figlia

Non che sia inaspettata la voglia di stupire della giovane Rivelli, ma di certo rendere pubblici alcuni momenti privati e intimi della mamma è stato un gesto alquanto eccentrico, persino per la regina dei selfie di Instagram.

Ecco perché Naike ha pubblicato questa foto esplicita di Ornella Muti

Ma quale intento c’era dietro la pubblicazione di questa foto esplicita di Ornella Muti in ospedale? Naturalmente solo sano affetto e incoraggiamento verso l’attrice 62enne durante la fase di ripresa dalla lussazione: “Non potevo ,non, rubare questo scatto… – scrive Naike sul suo account Instagram – ma soprattutto NON POTEVO NON POSTARLO..È tornata, streghe! Più forte e bella di prima!!” e poi aggiunge moltissimi hashtag, più richiami vari a molti interlocutori possibilente interessati a questi scatti esclusivi, come l’agenzia ansa, la d’Urso, “dagocafonal”, ovvero l’account del magazine scandalistico Dagospia.