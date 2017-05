0 CONDIVISI Condividi Tweet

Con l’interpretazione mozzafiato di Leonardo Di Caprio in The Wolf Of Wall street abbiamo visto quanto i soldi possano dare alla testa: con l’avvento del web, fan e followers di attori e personaggi famosi hanno sempre più occasione di “monitorare” i loro beniamini e, eventualmente, criticare e sottolineare eccessi e ostentazioni, proprio com’è successo con la foto delle scarpe della figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis.

La moglie di Bonolis pubblica la foto di un regalo fatto alla figlia e subito scoppia il putiferio

La coppia è nel mirino di molti ‘haters‘ che disapprovano il lusso dimostrato sui social, dal viaggio in aereo privato alle mete di vacanze: stavolta, a scatenare un putiferio e una pioggia di commenti è stato un semplice scatto volto a celebrare un regalo fatto dalla mamma alla figlia:

Proud of you little girl. Bella scelta!!!! #sneakers #chanel #red #silvia #tuttasuamadre😍 Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 7 Mag 2017 alle ore 09:01 PDT

Il modello di espadrillas targate Chanel hanno fatto drizzare immediatamente le antenne degli utenti: “Quanto costano queste scarpe?” hanno cominciato a scrivere, finché qualuno non ha giurato di essere riuscito a risalire al modello e al prezzo (che si aggirerebbe intorno ai 600 euro).

A quel punto sono iniziate serie di rimproveri e aspre condanne: “Visto che un paio di scarpe “Chanel” costa un sacco di soldi e che tua figlia è ancora una ragazzina , avrei evitato di spendere tanti soldi.. Se proprio volevi comprargliele , fossi stata in te, avrei aspettato qualche anno e ne avrei comprato un paio più elegante , anziché comprare un tipo sneakers @soniabrugi Non è invidia la mia , ma scarpe di questo tipo , di marche altrettanto famose, se ne trovano anche x un prezzo minore, ne sono certa.” La risposta della moglie di Bonolis arriva tempestiva: “Io ti ringrazio per i consigli,ti terrò presente qualora avessi problemi con la gestione dei conti di famiglia“.

I giudizi aspri dopo la foto delle scarpe della figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Da quel momento in poi i commenti sotto alla foto delle scarpe della figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si moltiplicano, molti dei quali la difendono e giustificano un regalo così ‘importante’ per sua figlia, dato che se le pososno permettere. Tuttavia, c’è chi continua a puntarle il dito contro senza nessun attenuante: “Sonia puoi avere tutte le marche di questo mondo ma sei una fanatica che ostenta e tale rimarrai“.