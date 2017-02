0 CONDIVISI Condividi Tweet

La sua hit di Sanremo promette di essere il prossimo tormentone radiofonico, televisivo e web, ma nel frattempo il pubblico ha tirato fuori un altro motivo per “ammirare” il vincitore dell’edizione 2017 del Festival: parliamo delle vistose dimensioni di Francesco Gabbani.

Avete capito bene: oltre alla sapiente coniugazione tra riflessioni testuali, alla melodia accattivante e al balletto trascinante di Occidentali’s Karma, il cantautore ha attirato l’attenzione anche per un altro motivo, un particolare che non è sfuggito all’occhio vigile di blogger e giornalisti. Ecco qualche commento entusiasta:

Francesco Gabbani superdotato: realtà o leggenda?

“La vera notizia riguarda i 25 centimetri di virtù del cantante con gorilla” scrive Paola Jacobbi di Vanity Fair, allegando il video dell’esibizione del cantante. Le fa eco Andrea Tomasi sul settimanale Gente che durante Sanremo scrive: “La regia mi informa che Gabbani ha 25 ottimi motivi per vincere”, per poi concludere con Dandolo di Dagospia che lo definisce un “Prodigio della natura“, non solo della categoria giovani dello scorso anno.

Qual è stata la reazione a tutte queste voci sulle dimensioni di Francesco Gabbani? Naturalmente una bella dichiarazione del cantante stesso: “So di cosa si parla in giro, ne sono venuto a conoscenza queste ore“, ha commentato, ridendo, durante un’intervista alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora su Radio 1: “Come tutti gli espedienti che ho usato a Sanremo per attirare l’attenzione, dalla scimmia al titolo particolare, devo dire che il ‘canovaccio’ che ho arrotolato dentro le mutande ha funzionato. L’avevo portato apposta da casa“. A questo punto aspettiamo anche una dichiarazione ufficiale dalla sua fidanzata…