La vita da mamma ti cambia completamente le giornate ed è proprio quello che è successo all’ex conduttrice di Detto Fatto: le vacanze di Caterina Balivo sono cambiate radicalmente da quando è diventata madre. Un tempo era divertimento con le amiche fino all’alba, oggi sono cene con amici e nanna presto.

Le vacanze di Caterina Balivo: “A nanna prima di mezzanotte”

La presentatrice napoletana ricarica le energie a Capri, prima di partire per la prossima avventura televisiva di settembre. Caterina Balivo condurrà Vieni da Me, nuovo format di Rai 1, per lasciare Detto Fatto nelle mani di Bianca Guaccero. Quale momento migliore se non l’estate per fare scorta di vitamina D e buoni propositi per l’anno a venire? Intanto i ricordi corrono sui social: “Un tempo venivo qui da Alberto alle 5 del mattino dopo il giro delle disco. Ora sono qui alle 23 chiedendogli quando escono le bombe e lui: ‘Caterì a mezzanotte’ e se la ride!“.

La Balivo, infatti, racconta di quando a Capri ci andava con le amiche: discoteca fino alle 5 del mattino, cornetti caldi e l’alba. Ad oggi, invece, è tutto molto diverso perché le vacanze se le gode col marito Guido Maria Brera e i figli Cora e Guido Alberto.

Caterina Balivo in vacanza prima di ripartire a settembre

Niente più uscite notturne per Caterina, ma cene con amici e a letto prima di mezzanotte: “Oggi per la prima volta ho tutti e due i miei bambini al Faro, qui ci sono cresciuta. Venivo con le mie amiche, Bruna e Ambra e mettevamo i teli a terra e stavamo tutto il pomeriggio (perché arrivavamo alle 4 eh) aspettando, tra mille tuffi e bagni, il tramonto“. E se i vicini danno una festa? “Speriamo non sveglino Cora, ma almeno si divertono“, commenta la napoletana.