Le novità sul cast del Grande Fratello 'Nip': sarà misto

Mentre ancora si brancola nel buio per quanto riguarda la conduttrice (eliminate Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi, si parlava addirittura di Belen o Nadia Toffa), emergono i primi aggiornamenti sul cast del Grande Fratello 2018.

La cosiddetta versione ‘Nip’ del reality – cioè con le ‘non important person’ – sembrebbe, già da queste prime indiscrezioni, tradire questa sua stessa dicitura. Tra i concorrenti, infatti, potrebbe spuntare qualche nome familiare. Ecco come li stanno scegliendo:

Al via la selezione per il cast del Grande Fratello 2018: tutti Nip o qualche ‘Vip’?

Il reality tornerà sul piccolo schermo il 16 aprile, una settimana dopo la fine dell’Isola Dei Famosi. Mentre Mediaset e, nello specifico, Endemol, si prepara al meglio per valorizzare uno dei suoi format più famosi e popolari di Canale 5, sul web si cominciano a rilasciare curiose informazione circa la scelta degli abitanti della casa.

A mettere in circolo l’indiscrezione sul nuovo cast del Grande Fratello Nip è il settimanale di Alfonso Signorini, ‘Chi’: “Il cast sarà quasi Nip, metà dei concorrenti sarà scelta tra gli ex inquilini che hanno già frequentato la Casa e in parte da veri e propri non famosi”.

Nessun nome è stato fatto con precisione dalla rete, né si ha un’idea di cui possano voler ripescare per mettere un po’ di pepe su questa nuova edizione – e scongiurare un potenziale flop di ascolti. Non che l’iniziativa sia inedita: ci avevano già provato durante il GF12, in cui abbiamo rivisto Patrick Ray Pugliese (che ha esordito nel GF4).

La scelta dei nuovi/vecchi volti del GF Nip

Nella speranza di tornare ai ‘vecchi fasti’ del reality e riproporre dinamiche che il pubblico ha apprezzato, la Endemol ha voluto richiamarlo – non ottenendo, tuttavia, l’effetto sperato. Questo perché, com’è normale, le persone cambiano e non si comportano in maniera ripetitiva.

Voi avete qualche preferenza per qualche vecchio volto delle passate edizioni?