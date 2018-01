1 CONDIVISI Condividi Tweet

Loredana Lecciso racconta la verità sulla rottura con Al Bano, o almeno quella che i tabloid hanno definito tale. Ospite di Barbara D’Urso, la compagna del cantante ha manifestato per la prima volta pubblicamente i suoi veri sentimenti. Come il compagno, che “tiene per sé i suoi sentimenti più intimi”.

“Quando dice che non vuole fare gossip, è vero”, ha spiegato. “Si ritrova al centro del gossip: se dietro a tutto questo ci fosse una regia di certo non sarebbe la sua. Ho vissuto molto questa vicenda, ultimamente, anche dal punto di vista mediatico. Agli occhi del pubblico potrebbe sembrare un Al Bano che non è, è solo che a volte pecca di ingenuità. Accadono cose di cui lui poco ha la paternità”.

“Ci tengo a dire una cosa per onestà: nessuno ha lasciato nessuno”, ha subito specificato Loredana. “C’è stato effettivamente un allontanamento, che non era nato da situazioni poco gradite citate, perché ero già fuori”. Secondo lei, “tutto è accaduto non per la regia di Al Bano. Dall’esterno, la sua posizione potrebbe sembrare quasi ambigua. Studiando bene la cronologia di alcuni eventi, lui era stato anche molto chiaro. Fatico a comprendere perché Romina faccia così”.

Proprio le parole di Power, compreso il suo sibillino post dopo la rottura tra Al Bano e Lecciso, hanno offeso la showgirl salentina. “Il confine tra l’ironia e il buon gusto è labile, non ho gradito affatto alcune esternazioni”, ha detto. “Con Al Bano ho costruito una famiglia, che è nata da una realtà molto chiara, mi dispiace passare come se fossi il terzo incomodo. Quando ho conosciuto Al Bano era un uomo libero, eravamo due persone astutamente libere, e abbiamo iniziato il nostro percorso insieme”.

Lecciso racconta la verità sulla rottura con Al Bano

“Al Bano è stato un uomo di grandi equilibri, in questo momento non vorrei proprio essere al posto suo”, ha aggiunto. “Se dovessi dargli una colpa è che per eccessivo affetto a volte non prende posizione, non per ferire qualcuno, ma per proteggere altri o per quieto vivere. Il 2017 non è stato un bellissimo anno né per me né per Al Bano”.

“Voglio un gran bene ad Al Bano, lo amo ancora. Io credo nel progetto”, ha concluso. “La nostra non è mai stata una coppia idilliaca, è sempre stata molto accesa, una coppia normale, ma quando è stato male ci siamo avvicinati ancora di più. Io credo nella sua buona fede. Forse quell’allontanamento era anche un gesto d’amore, visto che c’è tutto questo sovraffollamento. Mi sottraggo io ed è anche un paradosso: io e Al Bano siamo una famiglia da 18 anni”. L’intervista è disponibile sul sito Mediaset.