Lele Mora demolisce Alessia Marcuzzi e la sua Isola dei Famosi. L’ex agente dei vip, coinvolto in diversi procedimenti giudiziari e finito in carcere per evasione fiscale, bancarotta fraudolenta e favoreggiamento della prostituzione, non gradisce l’andazzo preso dal reality di Canale 5.

Per lui, l’edizione 2018 del programma Mediaset “è una delle più brutte”. “Cosa ci va a fare gente che non è nessuno sull’Isola dei Famosi? Devono essere famosi davvero, devono avere un senso. Devono avere una storia da raccontare, una lite intelligente da fare”.

L’ex talent scout, intervistato da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, rivendica anche il suo ruolo nella genesi della trasmissione: “Nacque sul tavolo di Antonio Marano, Ilaria Dallatana, e le mie idee. All’epoca la chiamavano l’Isola di Lele Mora, perché c’era tutta roba mia dentro. Avevo tanti artisti, era giusto così. Capivo cosa serviva davvero l’Isola”.

Dopo le rivelazioni di Eva Henger, Marcuzzi si incazza per il canna-gate all’Isola sui social e lancia strali a chi mette in dubbio la sua professionalità. Mora, in questo senso, non ha dubbi: “Quello è un prodotto che abbiamo studiato appositamente per una come Simona Ventura, mi dispiace per la Marcuzzi ma non ha niente a che vedere su quell’Isola. Ci vogliono i tempi, le conoscenze, i momenti, e gli isolanti, quelli veri”.

Lele Mora demolisce Alessia Marcuzzi (ma non solo)

L’ex agente non ha risparmiato neanche la Domenica In delle sorelle Parodi. “Cristina è brava a fare i telegiornali, Domenica In dovrebbe essere più calda, avendo un caterpillar dall’altra parte come Barbara d’Urso. A Domenica In serve una scossa. Servirebbe una donna adatta per rimpastare il pomeriggio. Io vedrei una Simona Ventura che fa Quelli che il calcio a Domenica In. Mescoli calcio e cose belle. Così accontenti uomini e donne”.

Sul Sanremo di Claudio Baglioni, invece, ammette: “Non l’ho guardato. L’unico che ho visto è stato Pippo Baudo: lui è sempre super Pippo”.