Leonardo Di Caprio e Kate Winslet hanno un cuore d’oro e lo hanno dimostrato proprio recentemente. L’omaggio di Celine Dion per i 20 anni di Titanic ai Billboard Music Awards 2017 è stato commuovente, ma quello che hanno fatto i protagonisti della pellicola lo è stato di più. I due attori, infatti, hanno messo all’asta una cena in loro compagnia per pura beneficenza. La Leonardo Di Caprio Foundation ha raccolto circa 30 milioni di dollari. Cifra minore rispetto a quella dell’anno scorso di 45 milioni, ma comunque un ottimo risultato.

Leonardo Di Caprio e Kate Winslet vanno a cena con un fan per beneficenza

L’evento annuale, organizzato dall’attore Hollywoodiano, si è svolto a Saint-Tropez. Un’asta per clienti facoltosi a giudicare dal prezzo del biglietto d’ingresso che varia dagli 8 mila ai 25 mila dollari. Tutto sommato sono cifre accettabili se si pensa che l’intero ricavato andrà in beneficenza.

All’asta, comunque, non è stata messa solo la cena in compagnia dei due divi, che si svolgerà a New York tra Ottobre e Novembre. Sono stati venduti, infatti, anche prezzi pregiati di artisti come Paul McCarthy e Damien Hirst. Il ricavato sarà diviso in due. Una parte andrà alla campagna GoFundMe lanciata dalla Winslet per aiutare la ventottenne Gemma Nuttall nella sua lotta contro il cancro. L’altra parte sarà impiegata dalla fondazione di Di Caprio per progetti volti alla salvaguardia dell’ambiente. “La salute del nostro pianeta è grave e questa crisi è reale. Non ci rendiamo conto, ma noi siamo parte della natura e la nostra sopravvivenza dipende da essa. L’ambiente naturale ci sostiene: ci offre tutto quello che è necessario per la vita: cibo, aria pulita e acqua potabile“, ha detto l’attore nel suo discorso ufficiale.

Gli ospiti della serata: da Madonna a Lenny Kravitz

Non sono mancate le sorprese durante lo svolgimento della serata. A sorpresa, una strepitosa Madonna si è esibita cantando due dei suoi pezzi storici: La Isla Bonita e Ray of Light. Tra gli ospiti della serata anche Lenny Kravitz, Adrien Brody, Sean Penn, Tobey Maguire, Doutzen Kroes, Taylor Hill e Gerard Butler.