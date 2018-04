22 CONDIVISI Condividi Tweet

Leopoldo Mastelloni oggi lotta per vedere riconosciuti i propri diritti. L’attore napoletano è stato ospite di Storie Italiane su Rai 1 per raccontare la sua storia. L’occasione è stata la puntata speciale del programma condotto da Eleonora Daniele in memoria di Isabella Biagini, morta a 74 anni in gravi difficoltà economiche. L’intervento principale è stato quello di Maurizio Costanzo, che ha ribadito la necessità dell’applicazione della legge Bacchelli.

Leopoldo Mastelloni oggi: “Non voglio la carità”

La Bacchelli garantisce il sussidio agli italiani che si sono distinti per il loro lavoro nel mondo della cultura, dell’arte, dello spettacolo e dello sport, ma che versano in situazioni di indigenza. La norma è sempre meno attuata e presenta soprattutto delle discriminazioni sui criteri per stabilire chi è “di chiara fama”. Su questo punto sono intervenuti gli ospiti in studio, tra cui Luciana Turina.

Mastelloni, una delle più note star italiane diventate povere, ha puntato il dito soprattutto contro il sistema previdenziale. “Campo con una misera pensione di 627 euro – ha raccontato – e per arrivare a 900 euro non sai le battaglie che ho dovuto fare. Io non voglio finire come Isabella Biagini perché certe malattie vengono anche per questo, fulminanti, perché Isabella stava bene”.

Leopoldo Mastelloni: pensione e dignità a gran voce

“Io non voglio che lo Stato mi tolga la dignità”, ha aggiunto l’attore. “Non voglio chiedere la carità, né voglio che gli altri mi facciano la carità, voglio solidarietà non solo per me, visto che sono un uomo di 73 anni che ancora ha la fortuna di essere ospitato in trasmissioni dove si dibattono cose di questo genere, voglio dare il mio contributo”. “Tu Stato – ha concluso – devi essere in grado di assistere ogni cittadino anche in maniera direttamente proporzionale al lavoro che ha svolto per tutta la vita, sia in cucina facendo il bucato, sia girando l’Italia o in televisione comunque dando qualcosa, e questo non esiste per nessuno”. L’intervista a Leopoldo Mastelloni è disponibile su RaiPlay.