Come fece Richard Burton a Hollywood per la diva Elizabeth Taylor, così la lettera d’amore di Filippa Lagerback per Daniele Bossari ha colpito al cuore gli spettatori del Grande Fratello Vip.

Il conduttore, dopo aver battuto Carmen Di Pietro, ha ricevuto due sorprese molto speciali. La prima è stata la visita della figlia Stella, accorsa tra le braccia del suo papà. La seconda questa dedica che il celebre volto di Che tempo che fa ha fatto al compagno.

I due sono legati sentimentalmente dal 2001. Nel 2003 è nata la loro prima figlia. Stella e Daniele si sono abbracciati così forte sull’uscio della Casa che è stato quasi impossibile comprendere le parole che si sono scambiati. Ma prima di andarsene, la ragazza ha lasciato al suo papà una lettera scritta da Filippa.

Bossari ha tenuto quel pezzo di carta stretto a sé fino a fine puntata, quando l’ha letta tra le lacrime. Daniele aveva già commosso al GF Vip nei giorni precedenti. In occasione del suo compleanno, aveva fatto vivere un momento pieno d’emozione e affetto ai suoi compagni d’avventura nel reality e al pubblico a casa.

La lettera d’amore di Filippa Lagerback per Daniele Bossari

Grazie ad alcune inquadrature più strette del Grande Fratello, è stato possibile scoprire una parte di contenuto della lettera che Filippa gli ha fatto pervenire. “Amore mio, auguri di buon compleanno”, si legge nella missiva.

“Come avrei voluto scavalcare quel muro per abbracciarti e dirti quanto sei speciale. Mi manchi da morire, ma sono così felice del percorso che stai facendo. Dimostri tutto quello che già sapevo: sei onesto, umile, rispettoso e diretto… Sono fiera di te. Ti amo, tua Filippa”. Inevitabile che in quel momento Bossari sia scoppiato in lacrime. La visita di Stella è disponibile a questo link, mentre la pagina Instagram di Vicolo delle News ha postato online il video della lettera.

