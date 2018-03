1.7k CONDIVISI Condividi Tweet

Ha commosso tutta Firenze la lettera del bambino tifoso a Francesca Fioretti, volto noto della televisione e moglie di Davide Astori, capitano della viola morto tragicamente a 31 anni nella notte tra sabato 3 e domenica 4 marzo. Giovanni, 12 anni, ha lasciato un post-it verde sul portone di casa della coppia, nel cuore della Firenze antica.

Parole che arrivano proprio il 6 marzo, il giorno dell’autopsia (di cui si occuperanno il medico legale Carlo Moreschi e l’anatomopatologo Gaetano Thiene) che dovrà chiarire la causa del decesso. “Era come se dormisse, come se non avesse sofferto”, ha spiegato Antonio De Nicolo, procuratore capo di Udine. “La stanza era ordinata, nessun medicinale, nessuna strana sostanza. Cercheremo di capire se qualcuno avrebbe dovuto percepire qualcosa o se si è trattato di una tragica fatalità. Ho una figlia di quell’età, mi sconcerta e mi turba che si possa morire così”.

Lo immagina anche Giovanni, il piccolo tifoso che ha voluto lasciare a tutti i costi il suo messaggio di cordoglio a Francesca Fioretti. Dopo aver conosciuto il difensore bergamasco nel 2013, Francesca aveva lasciato il mondo dello spettacolo. Soprattutto dopo l’arrivo di Vittoria, la figlia tanto desiderata. Appena potevano preparavano le valigie e partivano: erano amanti dell’Oriente, avevano visitato il Vietnam, il Nepal, il Giappone. Il profilo Instagram di Fioretti è pieno di foto con paesaggi, mercatini, selfie, frasi d’amore per Davide e Vittoria.

La lettera del bambino tifoso a Francesca Fioretti

Francesca, ex gieffina e concorrente di Pechino Express in coppia con la collega Ariadna Romero, si è ritrovata di colpo a vivere il dolore e l’angoscia della perdita. Il piccolo Giovanni ha voluto farla sentire meno sola. “Ciao Francesca” – ha scritto su quel post-it verde – “Tu non mi conosci e penso che non mi conoscerai mai, però voglio dirti di dire a tua figlia che suo padre era un grande, un super uomo. Scusa, non avevo il viola”.