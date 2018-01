1 CONDIVISI Condividi Tweet

L’ultima sfida social vede protagoniste Levante contro Arisa. Le due cantanti si sono contese a colpi di Instagram Stories il titolo di più bella del reame. Pare che a scatenare la lite sia stato un articolo di Vanity Fair in cui si evidenzia la somiglianza di look tra le due interpreti. Arisa, infatti, sfoggia lunghe extension brune da qualche settimana a questa parte con tanto di make up acqua e sapone. Uno stile molto natural che richiama quello della ragazza entrata a far parte dei giudici X Factor 2017.

Levante contro Arisa: la lite corre sui social

Levante ha postato una storia Instagram in risposta al contenuto dell’articolo di Vanity Fair: “C’è una cosa che mi ha fatto riflettere: la colazione. Io amo fare colazione con dei cereali al cioccolato di cui non dirò il marchio. E ieri non trovavo la mia scatola, quella del marchio che preferisco e mi sono dovuta accontentare di una… imitazione. Di una brutta imitazione. E allora io dico: ma perché non ti fai il cereale tuo invece di copiare gli altri?“.

La risposta di Arisa non ci ha messo molto ad arrivare: “Sai quanti cereali sottomarca ti devi mangiare ancora. Fai la brava tesoro: un conto sono i giornalisti, ma se ti ci metti pure tu a fare la str***a ci fai una brutta figura. Sbagliato. Buon tutto con affetto e simpatia. […] Girl Power? (il motto di Levante, ndr) Non aggiungo altro“.

Lite Levante – Arisa: il finale inaspettato

Sembrava che la situazione fosse ormai fuori controllo, ma ecco che arriva qualcosa di inaspettato a porvi fine. Levante, infatti, pubblica un’altra Instagram Stories dove ammette che è tutto uno scherzo architettato da lei e la collega per prendere in giro i fan. La segue Arisa, che conferma tutto suoi suoi account social: “Era uno scherzo…ci siete cascati!“.