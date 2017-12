56 CONDIVISI Condividi Tweet

L’ex concorrente del GF Vip, nonché membro ufficiale degli ‘Oneston’, è stato più volte accusato di aver ‘inventato’ una sua precedente relazione durante le puntate del reality: durante Pomeriggio 5, tuttavia, sono venute fuori dichiarazioni precise e approfondite sull’ex ragazza di Raffaello Tonon, Rossana, e il motivo per cui è finita.

L’ex ragazza di Raffaello Tonon esiste davvero: il racconto del gieffino

Tra insinuazioni su una sua presunta omosessualità e, in generale, l’attitudine riservata che l’opinionista ha sempre avuto – tranne quella per esternare il suo affetto e a Luca Onestini – ha fatto nascere molti dubbi nel pubblico: sarà vero il suo passato amoroso con Rossana?

La d’Urso gliel’ha chiesto e la verità sull’ex ragazza di Raffaello Tonon è venuta fuori: è tutto reale, si sono amati molto ma lontani dalle telecamere e dal mondo dello showwbusiness. La loro storia è durata sette anni ed è finita per divergenze caratteriali. Nessun odio, nessun rancore o azione sleale tra loro, anzi: l’ex gieffino ammette di provare ancora molto affetto e stima per lei.

“Rossana dice la verità, siamo stati insieme per sette anni – ha raccontato Tonon a Pomeriggio 5 – Non abbiamo chiuso con coltelli o mitra. Abbiamo chiuso con estrema tranquillità. Io sono stato molto innamorato di Rossana anche se ho avuto momenti di grossa sofferenza legati a questa storia Ci siamo voluti molto bene e non abbiamo mai voluto pubblicizzare il nostro legame. È stata una scelta presa di comune accordo” ha confessato.

Raffaello Tonon interviene e risponde alle insinuazioni di parte del pubblico, il qual ritiene che lui sia omosessuale: “Sono in cerca dell’amore vero”

Insomma, “Stimo Rossana e le voglio molto bene”, ha concluso e, in coda, ancora una volta, ha aggiunto che le insinuazioni sul suo essere gay sono fuoristrada. Attualmente, dichiara, è in cerca dell’anima gemella! Magari una versione femminile del suo adorato Luca?