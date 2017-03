0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo il fidanzamento ufficiale annunciato poco più di un anno fa, Liam Hemsworth e Miley Cyrus hanno attraversato momenti difficile, per lo più causati dall’atteggiamento irriverente di Miley, che non andava a genio all’attore 24enne.

Ma l’ultima esibizione shock di Miley durante gli Mtv Video Music Awards, ha messo ancora una volta a dura prova la pazienza dell’attore di The Hunger Games, che si è detto ‘mortificato’ dagli atteggiamenti disinibiti di Miley sul palco.

“Liam tiene molto a Miley, ma non sopporta il suo nuovo look e l’atteggiamento provocatorio” ha raccontato un amico di Liam a RadarOnline, “La sua performance ai VMA lo ha totalmente mortificato, e non poteva essere più imbarazzato. Lui non vede nulla di sexy in ciò che lei ha fatto sul palco”.

La paura di Liam e del suo entourage è che gli atteggiamenti bizzarri di Miley possano interferire con la carriera di attore di Liam, agli albori ma già di successo “Il suo team al completo lo sta invitando a prendere le distanze da Miley, perché lei può solo che essere negativa per la sua reputazione e la sua carriera” ha continuato la fonte “Liam è un attore serio, con una carriera in crescita. Mentre Miley si è appena trasformata in una barzelletta”.

La coppia troverà un altro compromesso per andare avanti o sarà l’ennesima rottura stellare post-estate?