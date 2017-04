0 CONDIVISI Condividi Tweet

A giudicare dalla mamma e dal papà, non potrà che essere un bimbo super affascinante: a dare l’annuncio lo stesso attore protagonista de L’Ultimo Bacio, Le Fate Ignoranti e lo splendido Veloce Come Il Vento, con una tenerissima foto su Facebook:

Se ancora non avete capito dagli indizi di chi si tratta vi sveliamo il mistero: è nato il figlio d di Stefano Accorsi e Bianca Vitali! Si tratta della primissima gravidanza per la modella, moglie dell’attore dal 24 novembre 2015. Lui, invece, di bimbi ne ha già altri due (Orlando e Athena, rispettivamente di 11 e 8 anni, avuti dalla sua precedente e storica relazione con Laetitia Casta.

È nato il figlio d di Stefano Accorsi: la gioia dell’attore su Facebook

“È nato Lorenzo!!! Lui e Bianca stanno benissimo!” ha scritto Accorsi al settimo cielo, mentre i suoi fan accorrevano a fargli gli auguri e le felicitazioni per questa nuova emozionante avventura. Per rivedere il bell’attore bolognese sul grande schermo, invece, basta aspettare maggio 2017, mese in cui debutterà “Fortunata” di Sergio Castellitto, in cui militerà come protagonista al fianco di Jasmine Trinca.

Un periodo davvero fortunato e felice per il nostro Stefano, auguri!