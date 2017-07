42 CONDIVISI Condividi Tweet

Lilli Gruber e il marito Jacques Charmelot hanno festeggiato un anniversario speciale: 17 anni di matrimonio. La giornalista, confermata alla guida di Otto e mezzo nei palinsesti La7 2017-2018, tiene sempre la sua vita privata il più possibile lontano dai riflettori.

Stavolta i paparazzi l’hanno immortalata per le vie di Milano mano nella mano con Charmelot. Un’immagine intima e tenera per una delle coppie più riservate e longeve dello spettacolo.

Lui, giornalista e scrittore francese, ha vissuto a Washington, Beirut e Teheran. È stato inviato sui principali fronti di guerra degli ultimi anni, in particolare nei Balcani e in Medio Oriente. Nel 2008 ha passato un anno a Baghdad a capo della redazione locale dell’Agence France Presse. Nel 2011 ha pubblicato per Rizzoli il thriller spy Kerbala.

I due sono sposati dal 16 luglio 2000, quando sono convolati a nozze nel municipio di Montagna, un paesino a pochi chilometri da Egna, luogo d’origine della famiglia Gruber. Il “segreto” della loro relazione è la distanza che li separa: per gli impegni di lavoro, lui vive a Parigi e lei a Roma.

Lilli Gruber e il marito Jacques Charmelot, che coppia

“Per fare in modo che un rapporto funzioni devi metterci molto di tuo come la fiducia, l’attenzione e l’amore”, ha dichiarato in un’intervista a Oggi la conduttrice, 60 anni lo scorso 19 aprile. È stata proprio l’età a farle maturare questa convinzione. “Invecchiare vuole dire imparare a scegliere”, ha spiegato.

“Il mio lavoro mi appassiona tanto e capita che esageri”, aveva detto ai suoi telespettatori, dopo il malore del 2014 e il conseguente periodo di riposo. “Lo dico a tutte le donne che fanno il triplo, quadruplo lavoro: ascoltatevi e delegate un po’ di più, soprattutto ai vostri uomini. Noi abbiamo un dovere nei confronti del nostro corpo, dobbiamo rispettarlo”.