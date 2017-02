0 CONDIVISI Condividi Tweet

Conosciamo bene l’attrice romana ma non tutti conoscono l’infanzia di Nancy Brilli piena di difficoltà ed episodi decisamente poco piacevoli. A soli 10 anni la protagonista di “Tutti gli uomini di Sara” ha perso sua madre, e da quel momento la sua vita ha preso una piega molto dura, da quando è andata a vivere con la nonna paterna e le zie.

“La mia infanzia non la ricordo proprio, di mamma niente, eppure dieci anni (l’età che avevo quando morì) non sono pochi” ha detto in un’intervista al Corriere della Sera, “È scomparsa dalla mia vita. Ho provato sotto ipnosi, con l’analisi. In varie forme. Niente. Nemmeno un ricordo. Troppo dolore. Quando guardo la foto di mia madre è come se guardassi una sconosciuta. E mi spiace. Se perdi il ricordo della persona, la perdi”.

La difficile infanzia di Nancy Brilli con la nonna e le zie

Quindi l’infanzia di Nancy Brilli e soprattutto la sua adolescenza sono stati periodi difficilissimi per la compagna del chirurgo Roy de Vita. “Sono cresciuta con mia nonna paterna e delle zie. Avevo l’endometriosi e non lo sapevo. Mia nonna con la fidanzata di allora di mio padre (un diplomatico e dirigente d’azienda che non c’era mai: non credo si sia mai reso conto di quanto ci sia mancato, a me e a mio fratello), mi tagliarono i capelli, mi tosarono come una pecora, divennero crespi. Sembra una scemenza ma non lo è. Una prepotenza, una violenza.. .Mia nonna indossava gli abiti di mia madre, fece un défilé per mostrarmi come se li era aggiustati”.

Nancy, che recentemente si è difesa dalle numerose illazioni sul web secondo cui sarebbe ricorsa al bisturi, ha dichiarato di essersene andata di casa a 18 anni, mantenendosi con attività varie.”Vendevo orecchini e borsette fatte da me” ha ricordato la Brilli.

L’attrice sposata due volte ha due figli: “Ora sto con Roy”

“Sono stata sposata due volte” ha infine dichiarato riguardo la sua vita sentimentale, “la prima con Massimo Ghini (ci siamo conosciuti su un set, entrò sbagliando camerino, eravamo entrambi in mutande), la seconda con Luca Manfredi (il figlio di Nino), da cui ho avuto Francesco che ha 17 anni. Non sono il tipo di madre amica del proprio figlio, credo di avergli dato solidità. Massimo e Luca hanno madri forti: in realtà ho sposato loro. Scherzo, ma spesso sono andata a cercare la figura genitoriale.