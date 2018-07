1.4k CONDIVISI Condividi Tweet

Lino Banfi e la moglie Lucia sono sposati dal primo marzo del 1962. Lui aveva 26 anni, lei 24. Dopo dieci anni di fidanzamento, furono nozze complicate perché i genitori di lei osteggiarono l’unione e il rito si svolse di nascosto, alle 6 di mattina. Ora Lucia ha 80 anni e Banfi ne ha appena compiuti 82. Marito e moglie da 55 anni, ma insieme da ben 65 anni, hanno al loro fianco sempre i figli Walter e Rosanna, il marito di Rosanna Fabio Leoni e i nipoti Virginia e Pietro. Ma Lucia è malata e il Nonno Libero di Un medico in famiglia sta soffrendo per lei.

Lino Banfi: “Soffro per malattia di mia moglie”

“Non riesco ad accettarlo”, ha confessato l’attore in un’intervista a Il Messaggero. “Non accetto che mia moglie non stia bene, in un momento in cui mi sarei voluto godere la mia vita accanto a lei”. “Oggi sta bene”, ha spiegato l’interprete di tante commedie che hanno fatto la storia del cinema italiano di genere. “È sorridente, mi riconosce, anche se sa bene quale può essere la sua strada. E io non riesco a rassegnarmi. Mi sento di avere la mente fresca di un trentenne. Tanti attori, molto più giovani di me, mi invidiano la memoria. E poi ho una salute di ferro. Non ho mai preso una pillola in vita mia: il colesterolo e i trigliceridi sono perfetti”.

Lino Banfi, moglie Lucia ai suoi 82 anni

Per cercare di superare questo momento, Banfi si è anche rivolto ad uno psicoterapeuta del Campus Bio Medico: “Ho chiesto come dovermi comportare con Lucia, per non ferirla, per gestire al meglio la sua condizione”. A volte, però, un senso di impotenza lo assale. In quei casi, il cibo è la sua valvola di sfogo: “Mangio porcherie, cosa che mi fanno male, a volte lo faccio perché non so che fare della rabbia”. Banfi aveva già rivelato la malattia della moglie durante un evento organizzato in Puglia, a Polignano. “Io sono un comico e la gente si aspetta da me che faccia ridere. A volte è difficile”, aveva detto in quell’occasione.