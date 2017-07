345 CONDIVISI Condividi Tweet

Lino Banfi rivela la malattia della moglie tra lacrime e sorrisi, come solo un comico puro sa fare. Mentre si prepara a tornare nei panni di Nonno Libero – Un medico in famiglia 11 si gira a gennaio – l’attore di Canosa ha partecipato al festival “Il libro possibile”. Un evento organizzato a Polignano, nel corso del quale ha presentato il libro Hottanta voglia di raccontarvi… la mia vita e altre stronzéte.

Il memoir, uscito in occasione del suo ottantesimo compleanno, fa un bilancio della sua vita. Dagli anni difficili della gavetta al successo in televisione e al cinema, grazie a ruoli cult come Oronzo Canà in L’allenatore nel pallone e il commissario Auricchio in Fracchia la belva umana. Al suo fianco, c’è sempre stata la moglie.

Lino e Lucia sono sposati dal primo marzo del 1962. Furono nozze complicate. I genitori di lei osteggiarono l’unione e il rito si svolse di nascosto, alle 6 di mattina. “Avevo 26 anni e lei 24”, ha raccontato Banfi. “Padre Stefano, il parroco della Chiesa di San Francesco a Canosa, ci disse di fare in fretta perché dopo di noi doveva celebrare un matrimonio vero. Fu una cerimonia spartana nella quale trionfò l’amore”.

Amore che li tiene uniti ancora oggi. Nonostante tutto. A Polignano Banfi si è esibito nel solito repertorio. Dal duetto con il governatore Michele Emiliano alle battute con il direttore di Telenorba, Enzo Magistà. Fino ai ricordi dell’amicizia con Domenico Modugno e delle commedie scollacciate degli anni Settanta con Edwige Fenech, Gloria Guida e Nadia Cassini.

Lino Banfi rivela la malattia della moglie

Ma è quando si parla degli affetti più profondi, di sua moglie Lucia, che una lacrima segna il suo volto. “Sono in Puglia e ve lo devo dire. Mia moglie sta molto male”, ha rivelato. “Io sono un comico e la gente si aspetta da me che faccia ridere. A volte è difficile”, ha subito precisato. Clown triste, giullare che ha sempre nascosto i sentimenti per gli altri. Quando è apparso per un attimo nelle vesti di Pierrot, si è congedato dal pubblico che tanto lo ama sempre pensando alla sua metà. “Ho deciso che tornerò qui tra non molto con mia moglie Lucia, perché l’ha vista poco questa città”.