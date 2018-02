127 CONDIVISI Condividi Tweet

Una strana puntata per il guaritore e la procace bionda dell’Isola Dei Famosi: se avete assistito all‘ipnosi di Giucas Casella all’Isola Dei Famosi sapete di cosa stiamo parlando. E pensare che, a poche ore dalla diretta, il protagonista era a rischio uscita dal programma!

La vicenda dietro il (non) ritorno e l’ipnosi di Giucas Casella

“Grazie Giucas – ha esclamato “l’ipnotizzata” dopo essersi buttata dall’elicottero e poco prima di baciare sulla bocca il naufrago – Io ti amo, grazie a te non ho più paura dell’elicottero“. Il suo slancio di passione addirittura li ha fatti cadere a terra, al che Alessia Marcuzzi ha commentato: “Giucas ma Francesca è ancora sotto ipnosi? Falla tornare come era prima, è troppo agitata“.

Dopo l’improbabile siparietto dell’ipnosi di Giucas Casella arriva il momento della comunicazione annunciata prima del programma dal web e media: “Il medico – ha spiegato la presentatrice del reality al naufrago – ha detto che hai bisogno di riposo, riposo che l’Isola non ti permette di avere. Salendo sulla barca hai preso una botta sulle costole e hai una contusione. Ci vogliono due settimane di riposo“.

Ma ‘il guaritore’ non ci pensa neanche a sottostare a questa decisione: “Io non me ne voglio andare . Sto bene. Allora facciamo così, torno in Italia, mi faccio la lastra, sto dieci giorni a riposo e poi ritorno qui, ok?“.

Sarà stato il bacio della Cipriani a convincerlo di voler rimanere, a costo della sua ripresa fisica? La Marcuzzi, spiazzata, risponde: “Magari ti facciamo ritornare, guarda che non sono io a volerti mandare a casa, ma è per la tua salute”.

Tutto è bene quel che finisce bene per il guaritore

Nonostante le premesses, tuttavia, il guaritore ha avuto la meglio. La presentatrice comunica, poco dopo: “La produzione mi ha detto che puoi rimanere in gioco, farai delle visite in un ospedale in Honduras e, se tutto andrà bene, non tornerai in Italia“.