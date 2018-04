386 CONDIVISI Condividi Tweet

Una imbarazzante lite Lecciso Al Bano è andata in scena su Rai 1 a Storie Italiane. Il cantante di Cellino San Marco, intervenuto telefonicamente alla trasmissione di Eleonora Daniele, ha ammesso apertamente per la prima volta che la storia tra lui e la sua compagna è finita. Le opinioni di Riccardo Signoretti sull’esibizione con Romina Power a Ballando con le Stelle avevano infastidito Carrisi. “Sono sempre stato molto onesto e sono stufo che si faccia audience sulla mia vita privata. Romina non ha responsabilità nella fine della relazione con Loredana Lecciso”, ha tuonato il cantante. “Loredana ha un carattere difficile, con la sua scelta non ha mai reso facile la vita in due e se ne è andata di casa a dicembre”.

Lite Lecciso Al Bano a Storie Italiane

Poco dopo, Loredana ha chiamato in diretta per replicare. “Amo i miei figli e a quest’uomo vorrò sempre bene. Aiutiamoci”, ha detto Lecciso. Dopo che ha riagganciato, Al Bano ha nuovamente richiamato, stavolta sul cellulare di Eleonora Daniele. “Quando sento ambiguità e disonestà mi dispiace: io non sono quello, non sarò mai quello”, ha specificato. “Alla mia onestà ci tengo e la difenderò con tutte le possibilità, anche quella di una telefonata che non avrei mai voluto fare”.

“Loredana sa bene quello che ha fatto, io so bene quello che lei ha fatto e quello che io ho fatto. Ormai io e lei ci siamo lasciati, al punto tale che non voglio neanche sentirla al telefono per questo periodo. Il tempo sarà galantuomo, vedremo, ma per adesso basta. E non per Romina, per un fatto mio, e soprattutto ho voglia di vederci chiaro per il mio futuro. Io ho 75 anni e il resto della mia vita voglio viverlo tranquillamente, perché ne ho passate di tutti i colori, come succede a tutti gli essere umani, e adesso voglio cercare di sminuire questa violenza che devo sempre sopportare e combattere”.

Al Bano Lecciso, botta e risposta

“Non parliamo di colpe, ognuno ha le sue colpe”, ha concluso Carrisi. “Anche io ho avuto la colpa di mettermi con una ragazza che si chiama Loredana, e ho avuto quella di mettermi con una ragazza che si chiamava Romina, con tutto quello che è successo”. Incalzato da Eleonora Daniele, le ultime parole di Al Bano sono state lapidarie: “Questa è una storia italiana che ci sta bene in mezzo alle Storie Italiane, ma usa un bel punto esclamativo con la parola fine”. La puntata del programma è disponibile su RaiPlay.