45 CONDIVISI Condividi Tweet

Una lite Mariotto Lucarelli scalda i motori della nuova edizione di Ballando, la numero tredici. Al via sabato 10 marzo in prima serata, il talent a passo di danza ha confermato la squadra di giudici, guidata dall’inossidabile Carolyn Smith. Al suo fianco ci saranno proprio lo stilista e la blogger in compagnia di Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Gli “opinionisti” saranno Sandro Mayer e la bionda criminologa Roberta Bruzzone. Guillermo, sempre pronto allo spettacolo, non ha risparmiato qualche piccola critica alla sua collega Selvaggia.

Lite Mariotto Lucarelli, è già Ballando 2018

Basta ricordare quanto accaduto nel corso dell’edizione 2017. La faida Parietti-Lucarelli ha tenuto banco per mesi, con le due che avevano dato vita a battibecchi in diretta tv e discussioni online sui social. La direttrice di Rolling Stone ha “chiuso” la questione con una querela per diffamazione e la richiesta di 300mila euro. Proprio i suoi toni sprezzanti sono al centro di un’intervista che Mariotto ha concesso al settimanale Spy.

Guillermo Mariotto: Ballando con le Stelle 2018 inizia così

“Da quando c’è lei passo per quello salomonico e lei per la stronza disumana”, ha detto ridendo il creativo della maison Gattinoni. “Raramente sono contrario a quel che dice, è una donna molto intelligente. Non dice mai cose false o fasulle. Semmai sbaglia il tono che usa per i suoi giudizi, perché urta le altre donne e le manda in bestia. Ci faccia caso: Selvaggia non usa mai quel tono con i maschi, con loro ammicca. E poi i concorrenti a Ballando vanno giudicati per quel che fanno sulla pista da ballo, il resto non va toccato. È una questione di rispetto”.

Insomma, Ballando con le Stelle si preannuncia bollente. Ci ha pensato Milly Carlucci a smorzare i toni. Presentando lo show alla stampa, ha dichiarato che “sarà un’edizione straordinaria nel nome di Bibi Ballandi, amico di tutti noi. Ci mancheranno le sue incursioni dietro le quinte, i suoi riti scaramantici che teniamo per noi come un prezioso portafortuna”.