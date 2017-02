0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sabato 25 febbraio sul piccolo schermo si è consumata una piccola tragedia che ha lasciato gli spettatori molto perplessi, e persino Maria De Filippi per un momento ha perso la sua solita solita calma e diplomazia: parliamo, naturalmente, della storia della madre a C’è Posta Per Te e dei due figli che hanno provato a farla tornare nelle loro vite.

Altro che “vissero felici e contenti”: i due ragazzini, emozionati e tremanti, hanno raccontato di come la mamma li aveva abbandonati con un messaggio sul cellulare tre anni fa. Da allora nessun contatto, nessuna spiegazione, fino al momento in cui è stata inviata la fatidica busta dal postino di Queen Mary.

La strana storia della madre a C’è Posta Per Te e del suo gelido messaggio

Grazie a questo richiamo, in effetti, si è presentata la madre a C’è Posta Per Te. A quel punto il giovane Cristian in lacrime le ha chiesto “perdono”, e lei ha risposto davanti a tutti dicendo: “Li ho cresciuti come se fossero figli miei… Io non voglio più avere nulla a che fare con loro, per me si può chiudere la busta. È da tre anni che sto bene, ho un nuovo marito, sto benissimo”.

Inutile dire che è calato il gelo in studio, con Maria De Filippi che ha voluto che la donna si allontanasse temporaneamente dalle telecamere per poter pensare senza distrazioni Al ritorno di Nunzia, la faccenda si è risolta semplicemente accettando la busta e l’invito dei ragazzi a tornare da loro: più o meno. La donna, infatti, ha messo come condizione che i contatti debbano essere sporadici.

Nessun happy ending a C’è Posta Per Te: ecco cos’è successo dopo

Una storia davvero strana piena di buchi neri e misteri: cosa si nasconderà dietro questa freddezza e distacco? O, più in generale, a cosa si riferiva la signora quando ha detto ‘li ho cresciuti come se fossero figli miei”?

La risposta è arrivata tramite social, in un commento che la stessa Nunzia ha fatto ad uno spettatore, che le ha scritto: “Non sappiamo cosa sia successo davvero. Inizialmente mi si è gelato il sangue ieri ma credo che lei abbia preferito non dire le sue cose private in tv. Magari anche il figlio, insieme all’ex marito e al nonno, papà di lei, la picchiava. Quando Maria ha aperto la busta lei tremava e aveva uno sguardo gelato, quasi terrorizzato… magari lui la picchiava di continuo e lei è scappata anche da lui! Non giudichiamo troppo senza sapere davvero come siano andate le cose”. A quel punto lei risponde:

“GRZ ,tu sei l’unico k hai capito il vero motivo , non auguro a nessuno , neanke al peggior nemico quello k ho passato io in questi anni”.

Il figlio Cristian, dal canto suo scrive:

Un bel mistero da risolvere…