Lo stupro di Franca Rame non è solo il nome del famoso monologo dell’artista scomparsa. Si tratta di una vera e propria esperienza vissuta sulla propria pelle che la donna ha scelto di raccontare già nel lontano 1975 a teatro. Un’analisi lucida di un momento che le ha offuscato la mente e portato via la sua dignità di donna. Ad oggi il tema è ricorrente più che mai e l’umiliazione per gli abusi subiti resta la stessa di tanti anni fa. Nonostante tutto, la moglie di Dario Fo ha deciso di raccontare l’accaduto e di denunciare cosa le era successo, anche se quest’ultima fase non è stata per niente facile.

Lo stupro di Franca Rame: “Signora, ha goduto?”

La violenza è avvenuta nel lontano 1973 quando 5 uomini neofascisti rapirono la Rame per torturarla e violentarla. Fu una vera e propria spedizione punitiva per lei, attiva politicamente a sinistra e compagna del ‘rosso’ per eccellenza, Dario Fo. Di tutta quella situazione, la cosa più scottante non fu ricordare l’accaduto, ma sentirsi addosso le insinuazioni di medici, avvocati e forze dell’ordine secondo le quali ci fosse una piccola possibilità che lei fosse stata consenziente agli abusi.

Di domande umilianti, a Franca Rame ne hanno poste parecchie durante le indagini: “Durante l’aggressione lei ha provato solo disgusto o anche un certo piacere una inconscia soddisfazione?; Non s’è sentita lusingata che tanti uomini, tutti insieme, la desiderassero con così dura passione?; È rimasta sempre passiva o ad un certo punto ha partecipato?; Si è sentita eccitata? Coinvolta?; Non ha pensato che i suoi gemiti, dovuti certo alla sofferenza, potessero essere fraintesi come espressioni di godimento?; Lei ha goduto?“.

Il monologo di Franca Rame che racconta la sua esperienza

Franca Rame ha lasciato amici e affetti nel maggio 2013 ma il suo compagno di una vita non ci ha messo molto a raggiungerla: il 13 ottobre 2016 è morto Dario Fo. Entrambi hanno lasciato numerose opere, tra cui Lo Stupro, monologo della Rame su quanto accaduto: “Mi scopro a pensare cosa dovrebbe fare una persona in queste condizioni. Io non riesco a fare niente, né a parlare né a piangere. Mi sento come proiettata fuori, affacciata a una finestra, costretta a guardare qualche cosa di orribile. […] Tengo con la mano destra la giacca chiusa sui seni scoperti. È quasi scuro. Dove sono? Al parco. […] Cammino non so per quanto tempo. Senza accorgermi, mi trovo davanti alla Questura. Appoggiata al muro del palazzo di fronte, la sto a guardare per un bel pezzo. Penso a quello che dovrei affrontare se entrassi ora. Sento le loro domande. Vedo le loro facce, i loro mezzi sorrisi. Penso e ci ripenso, poi mi decido. Torno a casa, li denuncerò domani”.