È scontro tra Loredana Berté e le sue sorelle. Olivia, la sorella minore di Loredana e di Mia Martini, ha rilasciato un’intervista nella quale confessa di non avere più rapporti con la cantante. “Vorrei che emergesse forte il senso del rispetto per Mimì, soprattutto verso i sentimenti che aveva verso nostro padre, che adorava. Parlare di papà in termini di violenza significa non avere rispetto neanche di lei, dei suoi sentimenti e delle sue scelte”, ha detto senza peli sulla lingua.

Loredana Berté, sorelle contro: le parole di Olivia

Intervistata da La Nazione, Olivia Bertè ha rotto il silenzio che la avvolge dal 1995, anno della scomparsa di Mimì. “Il problema è Loredana”, ha ammesso. “Che insulta mio padre senza motivo durante incontri pubblici e concerti. Anche in televisione, dove la invitano: ma Radames Giuseppe Bertè va ricordato con stima e profonda ammirazione. Io lo amavo e Mimì pure. Non può infangare il suo nome, perché era un stimatissimo professore. Né quello di mia sorella: sono tutti e due morti e non si possono difendere”.

“Le escono dalla bocca le cose più orribili”, ha aggiunto. “Poche sere fa in Versilia è riuscita ad accusarlo di essere stato un violento con tutte noi, cosa non vera. È arrivata addirittura a accusarlo di aver molestato Mimì. Quando accendo la televisione vedo che straparla. Quando è in concerto, fa lo stesso e anche sui social. Non so più cosa fare. Anche perché ci ho provato, ma comunicare con lei ormai è impossibile. Non ci vediamo da anni a causa del suo carattere. Per questo ho deciso di dirlo: non ne posso veramente più. E lei la deve smettere di insultare persone morte. Che sono suo padre e sua sorella”.

Mia Martini, padre “non è stato pessimo come lo racconta l’altra”

Loredana “non è più una bambina e potrebbe essere più matura”, ha concluso Olivia. “Mia sorella Mimì era una donna intelligente, acuta, colta: se una persona come lei ha un legame così con suo padre vuol dire che non è stato pessimo come lo racconta l’altra. Dico basta per favore anche al pubblico che arriva ad applaudire Loredana quando butta fango sulla mia famiglia durante i concerti. La memoria di mio padre e di mia sorella non lo meritano. E anche la figura che fa fare a Mia: come se fosse stata stupida lì a subire, ma cosa? La deve finire”.